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إدارة الصحة العامة لـ«الاتحاد»: صيانة مقاصب وسوق المواشي برأس الخيمة

مقصب رأس الخيمة المركزي (من المصدر)
30 يناير 2024 01:04

هدى الطنيجي (رأس الخيمة) 
كشفت إدارة الصحة العامة في دائرة بلدية رأس الخيمة عن تنفيذ صيانة شاملة لمختلف مرافق المقاصب وسوق المواشي، وتطبيق أعلى معايير الجودة لتقديم خدمات نوعية للجمهور المستهلك.
وقال عادل السويدي، مدير إدارة الصحة العامة:«تحرص الإدارة على تطبيق مختلف الاشتراطات والمعايير التي ترتقي بالخدمات المقدمة في مختلف المرافق التابعة إليها، ومنها مقاصب الإمارة، حيث جرى هذا العام تطبيق مبادئ نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة (الهاسب) وحصولها على الاعتماد الدولي لشهادة «الهاسب (HACCP)»، وهو أحد برامج الجودة المتخصصة في مجال الأغذية.
وأضاف: كما تم تطبيق مبادرة البطاقة التعريفية للحوم الذبائح الصادرة من المقاصب، مما يجعلها من المقاصب الرائدة على مستوى الدولة، وسعياً منا في مجال تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة الغذائية.

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وذكر أن مقاصب الإمارة شهدت أعمال صيانة دورية وسنوية، من شأنها رفع كفاءة العمل وزيادة الطاقة الاستيعابية لأعداد الذبائح، كما تم تركيب نظام مراقبة عن طريق الكاميرات بالمقصب المركزي، من شأنه التأكد من سير العمل على النحو الأكمل، وضبط أي مخالفات والتحقق من أي شكوى يتقدم بها المتعاملين.
وكشف عن أن إجمالي أعداد الذبائح لعام 2023 قد بلغ 94716 ذبيحة، بزيادة قدرها 194 ذبيحة عن العام الماضي بنسبة 0.2%. كما بلغت أعداد الذبائح التي تم إعدامها كلياً 237 ذبيحة، إضافة إلى الإعدامات الجزئية لأعضاء ولأجزاء من الذبيحة والتي بلغت 1238 إعداماً جزئياً. 
ذكر عادل السويدي أن سوق المواشي شهد تطويراً كذلك في عدد من المرافق والخدمات، منها تركيب كاميرات المراقبة والبوابة الإلكترونية للدخول والخروج، التي ساهمت إلى حد كبير في السيطرة الكاملة على سوق المواشي، ويتم بشكل يومي متابعة وتسجيل حركة الصادر والوارد إلى السوق، حيث تم تسجيل دخول 111156 رأساً من الضأن والماعز والأبقار والجمال خلال العام المنصرم 2023، بالإضافة إلى خروج 51955 رأساً من سوق المواشي لأغراض الذبح أو البيع.
وأضاف: كما يتم رش الحيوانات الواردة إلى السوق بمضادات الطفيليات الخارجية وفحصها ظاهرياً، بالإضافة إلى إجراء مسح شهري للسوق عن طريق جمع عينات عشوائية وفحصها مخبرياً ومصادرة الحيوانات الإيجابية، حيث تمت مصادرة 21 رأساً من الحيوانات خلال العام 2023، ويتم كذلك من خلال مفتشي الصحة، وتحت إشراف الطبيب البيطري المسؤول عن سوق المواشي، عمل زيارات تفتيشية بشكل مستمر للتأكد من الالتزام بتطبيق جميع إجراءات الأمن الحيوي بالسوق.
وأشار إلى أن كمية الأسماك الواردة إلى أسواق الأسماك في الإمارة تقدر بـ (5.930.580) كيلو جرام، وتم رصد 20 مخالفة بأسواق الأسماك خلال العام 2023، كما يتم بشكل يومي تنفيذ حملات تفتيشية على جميع أسواق الأسماك. 

رأس الخيمة
الإمارات
إدارة الصحة العامة
بلدية رأس الخيمة
سوق المواشي
المقاصب
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