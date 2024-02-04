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الملتقى الـ«18» للسفراء وممثلي البعثات التمثيلية للدولة في الخارج ينطلق اليوم

الملتقى الـ«18» للسفراء وممثلي البعثات التمثيلية للدولة في الخارج ينطلق اليوم
5 فبراير 2024 01:07

أبوظبي (وام)

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تحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، تنطلق اليوم أعمال «ملتقى السفراء وممثلي البعثات التمثيلية للدولة في الخارج» الذي تنظمه وزارة الخارجية بشكل سنوي، حيث يستعرض في دورته الثامنة عشرة القضايا الراهنة والتطورات الجيوستراتيجية على المستويين الإقليمي والدولي، ورؤية دولة الإمارات لقضايا السلام والأمن والدبلوماسية الاقتصادية.
سيتضمن الملتقى هذا العام الذي ينعقد في ديوان عام وزارة الخارجية ويستمر حتى 8 فبراير الحالي، نحو 30 جلسة يشارك فيها عدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة، ورؤساء البعثات التمثيلية للدولة في الخارج ومديري الإدارات في وزارة الخارجية، إلى جانب عدد من ممثلي المؤسسات والهيئات الحكومية والخبراء من مختلف القطاعات.
وستتطرق فعاليات الملتقى وجلساته النقاشية إلى عدد من المحاور الاستراتيجية الرئيسية في ميادين السياسة، والاقتصاد والاستثمار، والابتكار، والثقافة، والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، والعمل المناخي واتجاهات الطاقة المستقبلية، فضلاً عن الخطط المستقبلية، بما يخدم استراتيجية حكومة دولة الإمارات. يذكر أن «ملتقى السفراء ورؤساء البعثات التمثيلية للدولة في الخارج» يشكل فرصة مهمة للتفاعل والحوار وتبادل الآراء والأفكار مع القادة والمسؤولين في الدولة وسفراء وممثلي البعثات التمثيلية في الخارج بشأن المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، بما يسهم في تعزيز دور الدبلوماسية الإماراتية والسياسة الخارجية للدولة.

عبدالله بن زايد
الإمارات
ملتقى السفراء
ملتقى السفراء ورؤساء البعثات
وزارة الخارجية
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