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محمد بن راشد: القمة العالمية للحكومات تعزز التعاون الإقليمي والعالمي

محمد بن راشد مستقبلاً رئيس الوزراء القطري بحضور أحمد بن سعيد (وام)
12 فبراير 2024 22:48

دبي (الاتحاد)
التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، وزير خارجية دولة قطر الشقيقة، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وذلك ضمن أعمال أول أيام القمة العالمية للحكومات 2024، التي انطلقت أمس في دبي تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل».
وبحث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ورئيس مجلس الوزراء القطري، خلال اللقاء، العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك لما فيه خير البلدين والشعبين الشقيقين، ويساهم في تحقيق مصالحهما المتبادلة. كما تناول اللقاء أهمية التعاون والتنسيق بين حكومات العالم للوصول إلى صيغ مشتركة لمواجهة التحديات واستشراف فرص المستقبل، بما ينعكس إيجابياً على فرص تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مؤكداً سموه أهمية القمة العالمية للحكومات في تعزيز التعاون الإقليمي والعالمي. وثمن معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، الدور الحيوي الذي تلعبه القمة العالمية للحكومات، في تطوير الشراكات والتعاون الدولي، باعتبارها منصة عالمية تتيح للمسؤولين الحكوميين تبادل الأفكار والخبرات، وبلورة حلول مبتكرة لمواجهة أبرز التحديات واستشراف الفرص المستقبلية.

حضر اللقاء، سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، ومعالي محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات.
وكان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، قد تقدّم مستقبلي معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة، ضيف شرف القمة العالمية للحكومات 2024، وذلك لدى وصوله إلى دبي، أمس، في مستهل زيارته التي يترأس خلالها وفد بلاده رفيع المستوى في أعمال القمة التي يشارك فيها أيضاً أكثر من 25 رئيس دولة وحكومة. 

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كما كان في استقبال معاليه، لدى وصوله إلى مطار دبي الدولي، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، والشيخ زايد بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان، سفير الدولة لدى دولة قطر، والدكتور سلطان بن سالمين المنصوري، سفير دولة قطر لدى الدولة، وعدد من المسؤولين.

القمة
تجمع القمة العالمية للحكومات 120 وفداً حكومياً، وأكثر من 85 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية، ولفيف من قادة الفكر والخبراء العالميين، وبحضور أكثر من 4000 مشارك. يُذكر أن كلاً من دولة قطر الشقيقة والجمهورية التركية، جمهورية الهند الصديقتين، هم ضيوف شرف النسخة الحالية من القمة العالمية للحكومات، في إطار الروابط والشراكات الاستراتيجية التي تجمع دولة الإمارات بالدول الثلاث، والتي تلقي بدورها من خلال القمة الضوء على تجاربها المتميزة في مجال تطوير العمل الحكومي وأفضل مبادراتها التنموية.

محمد بن راشد
محمد بن عبد الرحمن بن جاسم
محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
رئيس الوزراء
قطر
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