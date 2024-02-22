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«موارد عجمان» تنظم يوماً مفتوحاً للتوظيف

من فعاليات يوم التوظيف (وام)
23 فبراير 2024 01:04

عجمان (وام)

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نظمت دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان، بالتعاون مع مجموعة ماجد الفطيم، فعالية اليوم المفتوح للمقابلات الوظيفية، بهدف استقطاب الكوادر الوطنية في القطاع الخاص ضمن برنامج «نافس» الذي يهدف إلى رفع الكفاءة التنافسية للكوادر المواطنة، وتمكينها من شغل الوظائف في مؤسسات القطاع الخاص في الدولة، خلال السنوات الخمس المقبلة.
وطرحت مجموعة ماجد الفطيم 85 شاغراً وظيفياً للمواطنين الخريجين، وشهد اليوم المفتوح الذي عقد في فندق عجمان سراي حضوراً كبيراً من المواطنين والمواطنات حملة شهادة الثانوية العامة والشهادات الجامعية، حيث تم تعريفهم بفرص العمل المتاحة، وإجراء مقابلات فورية للوظائف الشاغرة، وإتاحة فرصة التواصل المباشر مع مسؤولي التوظيف، وتقديم الإرشادات والنصائح للباحثين عن عمل حول العمل في القطاع الخاص.
وأكدت الدائرة أهمية برنامج «نافس» في استقطاب الكوادر الوطنية في القطاع الخاص، ورفع كفاءاتها التنافسية وتمكينها من شغل الوظائف في مؤسسات القطاع الخاص في الدولة خلال السنوات الخمس المقبلة.

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