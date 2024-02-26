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افتتاح المركز الثامن عشر للفحص الطبي للإقامة في أبوظبي

المركز يعزز سهولة الوصول إلى خدمات الفحص الطبي للإقامة (أرشيفية)
27 فبراير 2024 00:55

أبوظبي (الاتحاد)

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افتتحت الخدمات العلاجية الخارجية، إحدى منشآت مجموعة بيورهيلث، أكبر مجموعة للرعاية الصحية في الشرق الأوسط، المركز الثامن عشر للفحص الطبي للإقامة في أبوظبي، بهدف خدمة المجتمعات في مناطق الشامخة والشوامخ والفلاح ومدينة الرياض ومدينة شخبوط. 
يأتي ذلك تطبيقاً للمعايير التنظيمية التي يصدرها مركز أبوظبي للصحة العامة والتي تعمل بموجبها مراكز فحوص الإقامة، وبدعم من المركز. 
ويأتي افتتاح المزيد من مراكز الفحص الطبي للإقامة لتقديم خدمات فحص الإقامة التي تخدم المقيمين والقادمين للعمل أو الإقامة في الإمارة، وذلك للتحقق من صحتهم وخلوهم من الأمراض المعدية حفاظاً على صحة المجتمع.
وجاء افتتاح المركز بحضور الدكتورة فريدة الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الأمراض المعدية لدى مركز أبوظبي للصحة العامة وممثلين عن المركز، حيث يتخذ المركز الجديد للفحص والصحة الوقائية مركز القرم للخدمات الذكية في مكاني مول في الشامخة مقراً له بالشراكة مع «تسهيل» و«توجيه»، مما يمكّن المقيمين من إكمال الإجراءات المطلوبة للحصول على الإقامة أو تجديدها تحت سقف واحد. وتأتي تلك الخطوة ضمن إطار التزام الخدمات العلاجية الخارجية بجعل خدماتها أقرب إلى أفراد المجتمع، مما يعزز سهولة الوصول إلى خدمات الفحص الطبي للإقامة في الإمارة.
وقالت الدكتورة فريدة الحوسني «تعمل أبوظبي على بناء واحد من أكثر المجتمعات صحة وأماناً في العالم. وتعد خدمات فحوص اللياقة الطبية للإقامة جزءاً مهماً من هذه المساعي، ومن الضروري جعلها في متناول الجميع قدر الإمكان. وسوف يسهم المركز الجديد للفحص والصحة الوقائية في (مكاني مول) بمنطقة الشامخة من جعل عملية إتمام إجراءات الإقامة أو تجديدها أكثر سلاسةً وسرعة لأفراد المجتمع بما يتماشى مع جهود الإمارة للارتقاء بجودة حياة السكان».
وأكدت الدكتورة أسماء الهلسة، الرئيس التنفيذي للخدمات العلاجية الخارجية: «يعد المركز الجديد للفحص والصحة الوقائية في الشامخة ثالث منشأة تفتتحها (الخدمات العلاجية الخارجية) ضمن مركز تسهيل. وتعد هذه المراكز الشاملة جزءاً مهماً من المنظومة الصحية في أبوظبي، والأهم من ذلك أنها تجعل عملية إتمام إجراءات الإقامة أو تجديدها أسرع وأسهل من أي وقت مضى».
ويقدم المركز الجديد في «مكاني مول» في الشامخة خدمة الفحص الطبي للإقامة، بالإضافة إلى الخدمة المتميزة، ويفتح أبوابه من الأحد إلى الجمعة، من الساعة 9 صباحاً حتى 6 مساءً. ويستقبل المركز المراجعين بموعد مسبق أو من دونه، ويمكن للأفراد حجز مواعيدهم عبر تطبيق SEHA Visa Screening، المتوافر عبر متجري آبل وجوجل بلاي.

 

بيورهيلث
الفحص الطبي للإقامة
أبوظبي
مدينة شخبوط
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