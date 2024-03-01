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علوم الدار

«صندوق الزكاة» يطلق «زكاتك استدامة ونماء»

«صندوق الزكاة» يطلق «زكاتك استدامة ونماء»
2 مارس 2024 01:14

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلن صندوق الزكاة إطلاق حملته الإعلامية 21 لعام 2024، تحت شعار «زكاتك استدامة ونماء»، وذلك ضمن نهجه الرائد في إطلاق حملات إعلامية متميزة كل عام.
وصرح الدكتور محمد سليمان البلوشي، المكلف بأعمال أمين عام صندوق الزكاة، بأن الصندوق أطلق حملته الإعلامية الحادية والعشرين منسجمة مع عام الاستدامة تحت عنوان: زكاتك استدامة ونماء، منطلقاً بخطوات واضحة ومدروسة لخدمة هذه الفريضة العظيمة منذ تأسيسه وحتى اليوم، وعلى مدى 20 حملة إعلامية ناجحة -بفضل الله- ومعبرة، أدت غاياتها التي تخدم أهداف صندوق الزكاة.
وعن مستهدفات الصندوق من خلال هذه الحملة 21، أوضح الأمين العام أن «الصندوق يستهدف من خلال الحملة السنوية لهذا العام جمع أكثر من 236 مليون درهم، وتحسين المستوى المعيشي لأكثر من 12 ألف أسرة مستحقة للزكاة، ونأمل أن نتجاوز هذا المبلغ حتى نتمكن من تغطية أكبر عدد ممكن من شريحة المستحقين».

صندوق الزكاة
الإمارات
محمد البلوشي
الزكاة
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