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«كهرباء الشارقة» تنير شعبية الخطم في منطقة مليحة

«كهرباء الشارقة» تنير شعبية الخطم في منطقة مليحة
1 ابريل 2024 01:29

الشارقة (الاتحاد)

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أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، مشروع إنارة شعبية الخطم والطرق الداخلية والطريق المؤدي للشعبية في منطقة مليحة، حيث تم تركيب 240 عمود إنارة، وتركيب 240 كشافاً (80W         و150W) وتمديد كابلات بمسافة 11,300  متر.
وأكد المهندس خليفة محمد الطنيجي، مدير إدارة المنطقة الوسطى بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن الهيئة تواصل جهودها لتنفيذ مشروعات إنارة الشوارع في الشعبيات وطرق المنطقة الوسطى من خلال تركيب أعمدة الإنارة بأطوال تناسب طبيعة كل منطقة واختيار الكشافات والمصابيح وفق أفضل المواصفات التي تحقق الأمن والسلامة لسكان المنطقة، وقائدي المركبات والمظهر الجمالي والحضاري.
وأشار إلى أن استراتيجية الهيئة تهدف لتوفير أفضل الخدمات لسكان إمارة الشارقة، وتلبية متطلباتهم وفق أفضل المواصفات في المدن والمناطق كافة.

هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة
الشارقة
مليحة
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