«المباركة»: دعم ريادة أعمال الشباب المواطنين يتصدر أولويات القيادة

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت مؤسسة المباركة أن ريادة الأعمال، وتمكين الشباب المواطنين من الجنسين من تدشين مشاريع رائدة ومبتكرة في هذا المجال تحظى باهتمام ورعاية من القيادة الرشيدة التي وفرت للشباب بيئة محفزة على التميز في هذا القطاع التنموي الذي يمثل أحد الركائز القوية لأجندة دولة الإمارات العربية المتحدة ورؤيتها الاستشرافية للمستقبل.

جاء ذلك، خلال الحلقة النقاشية التي نظمها مجلس شباب مؤسسة المباركة بعنوان، «ريادة الأعمال والابتكار.. مبادرات شبابية ملهمة»، وأقيمت الجلسة في جامعة نيويورك أبوظبي، وشارك فيها ثلاثة من رواد الأعمال المواطنين، وهم أحمد محمد الكعبي، وعبدالله أحمد الجابري، وخليفة ناصر المري.

وأكدت موزة الهنائي، رئيسة مجلس شباب مؤسسة المباركة، أهمية هذه الحلقة النقاشية التي استهدفت تعزيز التفكير الإبداعي وتبادل الأفكار والخبرات بين المشاركين، وتوفير بيئة تشجيعية لتطوير الأفكار الريادية، من خلال تجارب المستضيفين، وكذلك شهدت الحلقة مناقشات مثيرة حول مواضيع متنوعة تتعلق بريادة الأعمال، وكذلك ساعدت الشباب في بناء شبكات تواصل مع مختلف الأشخاص.

وأوضحت الهنائي أن المشاركين في الجلسة النقاشية عرضوا صورة شاملة لمشاريع ريادة الأعمال التي نفذوها، وتطرقوا إلى مفاهيم الفكرة والإلهام، وكيف كانت بدايتهم وما هي التحديات التي كانت في طريقهم، وكيف تم تجاوزها، وانتهت بتقديم أهم النصائح لكل شاب يرغب في بدء مشروع.

اختتمت الحلقة النقاشية بفتح مجال للأسئلة والنقاش حول تساؤلات الحضور بما يخص الحلقة النقاشية، وتشجيع المشاركين على الاستمرار في تحقيق أحلامهم وتطوير مهاراتهم في مجال ريادة الأعمال.

شعار مؤسسة المباركة

الذكاء الاصطناعي

من جانبه، قال أحمد محمد الكعبي إن لديه خبرة 8 سنوات في التسويق، و4 سنوات في مجال الذكاء الاصطناعي، وهو رائد أعمال في مجال التقنية والذكاء الاصطناعي، كما أنه خريج بكالوريوس تقنية المعلومات، متخصص في مجال الذكاء الاصطناعي والتسويق، مؤسس شركة "رايز ديجيتال" للابتكار والذكاء الاصطناعي، وشريك في وكالة تسويق إلكتروني، وأكد أهمية هذه الجلسة في توسيع قاعدة التوعية الشبابية بريادة الأعمال والابتكار والذكاء الاصطناعي.

الشاي الياباني

من جانبه، قال عبدالله أحمد الجابري: «مشروعي في ريادة الأعمال مختص بتجارة أحد أنواع الشاي الياباني «الماتشا»، والذي نختاره بعناية من مزارع منتقاة في مدينة كيوتو اليابانية للمحافظة على أعلى معايير الجودة، كما نوفّر الأدوات اليابانية التقليدية المستخدمة لتقديم الشاي، إلى جانب توريد «الماتشا» لمقاهٍ مختلفة داخل الدولة».

وأضاف الجابري: «نصيحتي لكل شاب لديه فكرة قد تساهم في بناء وتطوير المجتمع، هي اقتناص الفرص التي تمكّنكم من بداية مشاريعكم الخاصة واستغلال الخدمات التي توفرها دولتنا».

الثقافة والفن

كما تطرق خليفة ناصر المري إلى تجربته كفنان رقمي إماراتي يبلغ من العمر 13 عاماً قائلاً: «بدأت رحلتي في عالم الفن الرقمي منذ وقت قصير، وقمت بتطوير مشروعي الفني «أرشيف خليفة» الذي يجمع بين الثقافة والفن وأسلوب الحياة الفاخر. لدي شغف كبير بخلق قطع فنية مذهلة ومُلهمة. تحدثت خلال الورشة عن رحلتي الفنية والريادية مع الحضور. وقدمت نصائح قيّمة للشباب الراغبين في بدء مشاريعهم الخاصة، مثل أهمية التصميم الفريد والابتكار في إبراز الثقافة المحلية والمهارات الفنية الخاصة بهم».

وقال المري: «نصيحتي للراغبين في ريادة الأعمال الشباب: لا تخافوا من التحديات والفشل، فالتجارب الفاشلة تُعتبر فرصة للتعلم والنمو. استمروا في الابتكار والتطوير، وتمسّكوا بشغفكم دائماً، فهو القوة التي ستدفعكم لتحقيق النجاح في رحلتكم الريادية».