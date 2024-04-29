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جامعة الشارقة تُنظم يوماً مفتوحاً لبرامج الماجستير والدكتوراه

جامعة الشارقة تُنظم يوماً مفتوحاً لبرامج الماجستير والدكتوراه
30 ابريل 2024 01:04

الشارقة (الاتحاد)

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نظمت كلية الدراسات العليا بجامعة الشارقة فعاليات اليوم المفتوح الثاني، لطلبة الدراسات العليا والباحثين المسجلين بالكلية والطلبة الجدد الراغبين بالالتحاق ببرامج الدراسات العليا خلال فصل الخريف المقبل.
حضر اليوم المفتوح الدكتور معمر بالطيب نائب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، والدكتور رأفت العوضي عميد كلية الدراسات العليا، وعدد من عمداء الكليات ورؤساء الأقسام ومنسقي برامج الدراسات العليا من مختلف كليات الجامعة، بهدف التعريف بالبرامج الأكاديمية الجديدة، والرد على كافة الاستفسارات المقدمة من الطلبة والباحثين ومنتسبي الهيئات الراغبين في استكمال دراساتهم العليا بالتعاون بين إدارات التسويق الأكاديمي واستقطاب الطلبة وإدارة القبول، وإدارة التسجيل، والإدارة المالية بالجامعة.
وتطرح الجامعة حالياً 70 برنامجاً منها 50 في مرحلة الماجستير، و17برنامجاً في مرحلة الدكتوراه، و3 برامج في مرحلة الدبلوم، في مختلف التخصصات العلمية والأكاديمية الهندسية والعلمية والطبية والعلوم الاجتماعية والاتصال، بالإضافة إلى التعريف بعدد من البرامج الجديدة المتوقع اعتمادها وطرحها خلال الفترة المقبلة، والتي يحتاجها سوق العمل والمجتمع المحلي بصفة عامة.

الإمارات
جامعة الشارقة
الشارقة
الماجستير
الدكتوراه
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