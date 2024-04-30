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شرطة أبوظبي تشارك في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2024

شرطة أبوظبي تشارك في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2024
30 ابريل 2024 14:12

 تشارك شرطة أبوظبي في فعاليات الدورة الـ 33 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2024، في الفترة من 29 أبريل الحالي إلى 5 مايو المقبل، بمركز أبوظبي الوطني للمعارض-أدنيك.

وأكد اللواء ثاني بطي الشامسي مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية حرص شرطة أبوظبي على المشاركة في هذه التظاهرة الثقافية، موضحاً أن المعرض يٌعد منبراً أدبياً بارزاً يجتمع فيه سنوياً أقطاب صناعة النشر والصناعات الابداعية، ويسهم بدور ريادي في تعزيز التبادل الثقافي بين الشعوب.

ولفت إلى اهتمام شرطة أبوظبي بتحفيز منتسبيها وتشجيعهم على القراءة والمعرفة، والتزود بالمعلومات بشتى المجالات، إيماناً منها بالدور الريادي للقراءة في دعم ونشر المعرفة وتصقل المواهب الإبداعية وتنميها.

وقال المقدم ناصر عبد الله الساعدي رئيس لجنة القراءة والأدباء بشرطة أبوظبي إن شرطة أبوظبي تولي اهتماماً كبيراً برفع مستوى الثقافة والمعرفة لدى منتسبيها والتزود من المعلومات بشتى المجالات الشرطية والأمنية والإدارية والتخصصية مؤكداً دور معرض أبوظبي الدولي للكتاب في نشر الثقافة والمعرفة ما يسهم في رفع الكفاءة والحس الأمني لدى المنتسبين.

وأشار إلى اهتمام اللجنة بترسيخ ثقافة القراءة وتحويلها إلى عادة يومية من خلال تبني مبادرات تحفيزية وبناء قناة تواصل مع الجهات المختلفة بما يسهم في رفع مهارات القراءة لجميع المنتسبين، وعقد ورش المعرفة والقراءة في كتاب إلى جانب المشاركة في الندوات الثقافية والأدبية.

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واطلع زوار المعرض على برامج وأنشطة لجنة القراءة والأدباء في شرطة أبوظبي ومبادراتها ومجالات التعاون والشراكات، وعرض فيديو يوضح جهودها في تعزيز ثقافة القراءة لدى منتسبي شرطة أبوظبي.

وتم التعريف بمبادرة "بلمسة كلنا نقرأ" والتي تتيح الاستفادة من ملخصات مجموعة قيمة من الكتب في مجالات متنوعة بطريقة مبتكرة عبر مشاهدة مقاطع فيديو قصيرة من خلال مسح QR Code بالهاتف الذكي.

وجرى توزيع بطاقات المبادرة على الزوار فيما حرص أعضاء اللجنة على زيارة الأجنحة والمنصات للاطلاع على أفضل الممارسات والمبادرات التي يمكن الاستفادة منها في تعزيز ثقافة القراءة للمنتسبين.

وشاركت إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة بقطاع الأمن الجنائي بتعزيز التوعية للجمهور حول برامج النقاط المرورية، شملت التعريف بمفهوم النقاط المرورية والآثار المترتبة على تراكمها، والأنشطة المقدمة في قسم النقاط المرورية، وتجنب المخالفات المرورية وقواعد الضبط المروري وكيفية تخفيض النقاط واسترجاع رخص القيادة، كما تم توزيع كتاب "قصص مرورية" الذي يحوي عددا من القصص القصيرة المصورة تتناول جانب التوعية المرورية للسائقين.

وقدم قسم الموروث الشرطي بإدارة المراسم والعلاقات العامة تعريفاً الجمهور حول دور الشرطة في حفظ الأمن والأمان خلال مسيرتها منذ بداية تأسيسها في عام 1957، ووزع عددا من الكتيبات حول تاريخ الشرطة.

 

المصدر: وام
شرطة أبوظبي
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
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