طحنون بن محمد.. مسيرة حافلة بالعطاء

أبوظبي (وام)

مسيرة طويلة من العمل الوطني المخلص خاضها المغفور له سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، رحمه الله، على مدى عقود تقلد خلالها العديد من المناصب .. فقد كان ممثلاً للحاكم في منطقة العين وشغل سابقاً منصب نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ورئيس مجلس إدارة شركة بترول أبوظبي الوطنية، ونائب رئيس المجلس الأعلى للبترول. وفي نوفمبر 2018، أعيدت تسمية الطريق الواصل بين العين ودبي باسمه تكريماً له. والفقيد الراحل هو صهر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، من خلال زواج شقيقته الشيخة حصة من الشيخ زايد.

رحلة حياة

كان الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، رحمه الله، من القلّة القليلة التي رافقت المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، فنهل منه الخبرة العملية والمعرفية، حيث كان عليماً وضليعاً بأحوال أهالي العين وأخبارهم منذ أن كان ممثلاً للحاكم في المنطقة الشرقية «منطقة العين حالياً»، وقد كان من كوكبة الرجال الذين وضع فيهم الشيخ زايد ثقته المطلقة فعيّنه في الحادي عشر من سبتمبر عام 1966 في أول مناصبه الرسمية رئيساً لدائرة الزراعة ورئيساً لبلدية العين بعد شهر من تولي الشيخ زايد مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي.

وكان الشيخ طحنون، رحمه الله، من ضمن العاملين مع المغفور له الشيخ زايد على المشروع الاتحادي الذي توّج في الثاني من ديسمبر عام 1971 بإعلان دولة الاتحاد، وقد شغل قبلها منصب وزير البلديات والزراعة منذ الأول من يوليو عام 1971، كما تم تعيينه ممثلاً للحاكم في المنطقة الشرقية لإمارة أبوظبي في يوم التاسع من أغسطس من العام نفسه.

وفي الثامن من يوليو عام 1972 صدر مرسوم أميري يقضي بتعيين طحنون بن محمد عضواً في مجلس إدارة صندوق أبوظبي للإنماء والاقتصاد العربي «صندوق أبوظبي للتنمية حالياً»، ورئيساً لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» في عام 1973. وفي عام 1974 صدر مرسوم بتعيينه رئيساً لدائرة البلدية والزراعة في العين، ومع تأسيس مجلس إدارة مؤسسة أبوظبي للاستثمار كان عضواً في مجلس إدارة المؤسسة وجددت عضويته في عام 1980.

تواصل مع المواطنين

في عام 1977 أصبح نائباً لرئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ورئيساً لدائرة الزراعة والبلديات في العين، كما عيّنه رئيس الدولة عضواً في المجلس الأعلى للبترول في عام 1988.

واشتهر الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، رحمه الله، بقربه وتواصله المباشر مع أهالي منطقة العين، حيث إن أغلب مناصبه الرسمية وسجله الحافل بخدمة الدولة ومواطنيها كان يتركز على عمله في مدينة الواحات ما جعله قريباً لشؤون المواطنين فيها ومتواصلاً معهم بشكل مباشر في أفراحهم ومناسباتهم.

الأبناء

لديه، رحمه الله، عشرة من الأبناء وهم: الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، الشيخ حمد بن طحنون آل نهيان، الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، الشيخ منصور بن طحنون آل نهيان، الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان، الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان، الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان، الشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان، الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، الشيخ زايد بن طحنون آل نهيان.