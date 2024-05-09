الجمعة 10 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

هزاع بن سلطان.. تجربة مفعمة بالشاعرية والإبداع

هزاع بن سلطان.. تجربة مفعمة بالشاعرية والإبداع
10 مايو 2024 01:21

هزاع أبو الريش (أبوظبي)
تجربة شعرية ثرية بالمعاني والمفردات المستقاة من البيئة المحلية، نسجها المغفور له الشيخ هزاع بن سلطان  بن زايد آل نهيان، رحمه الله، بمهارة فائقة، فسكنت وجدان المستمعين، مستلهماً من مدرسة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، جمالية اللغة، وعفوية المفردة الجزلة، ناهلاً من والده المغفور له الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، رحمه الله، حب التراث وروح الأصالة التي جعلته يسرد تفاصيل حياة مليئة بالطموحات والآمال والتطلعات، ملخصاً تجاربه في معانٍ مفعمة بالشاعرية والذوق الرفيع عالي المستوى والمضمون.

كان يملك حضوراً مميزاً، وفاعلاً في جل الميادين، ومن أهمها الميادين الشعرية كالأمسيات التي أحياها تشجيعاً للشعراء، ودعماً للحراك الشعري المحلي، وترسيخاً للثقافة الإماراتية. وقد تنوّعت قصائده ما بين الوطنية والإنسانية والعاطفية، واتسمت لغتها ببلاغة المفردة، ورشاقة الكلمة، ولباقة اللغة، وأناقة صورتها التي طُرزت بأنامل أرهف من النسمة، وأعذب من قطرات الغيمة الماطرة.
ومن قصائده التي ألقاها، رحمه الله، ضمن مشاركته في إحدى الأمسيات الشعرية، قصيدة يقول في مطلعها:
للوطن دعمه على الخد الحزين
وأنته لعيون الوطن يا شيخ شوف
نعاهدك والعهد عهد المخلصين
شايلين أرواحنا فوق الكفوف
الوطن ورْجاله لكم طايعين
الجزع نجهله ولا نشعر بخوف
لك بما نملك بإيمان.. ويمين
والرجال ارجال في كل الظروف

أخبار ذات صلة
هزاع بن سلطان.. رحيل «فارس الإنجازات الرياضية»
هزاع بن زايد ناعياً هزاع بن سلطان بن زايد: من خيرة شباب الإمارات

هكذا تنساب المعاني منهمرة كماءٍ يسقي المشاعر ويغمر الأفئدة باخضرار العاطفة، متزيّنه بقلائد من العطاء، وفرائد من السخاء، كونها نعمة من نعم البوح، وأيقونة ترسم على جبين الوطن أسمى آيات الفكرة النبيلة، التي تزخرف الذاكرة بحروفٍ لا تُمحى، سُطرت من مداد القلب، وكُتبت على لوحٍ محفوظ في الأفئدة، لتظل وتبقى خالدة ما دامت الحياة.. ولتقرأها الأجيال.

هزاع بن سلطان
هزاع بن سلطان بن زايد
الإمارات
هزاع بن سلطان آل نهيان
آخر الأخبار
5 دول أوروبية تتجه للاعتراف بدولة فلسطين في 21 مايو الجاري
الأخبار العالمية
5 دول أوروبية تتجه للاعتراف بدولة فلسطين في 21 مايو الجاري
10 مايو 2024
الحوثيون لجؤوا إلى تجنيد الأطفال وتحويل المدارس إلى معسكرات (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اليمن: «الحوثي» تواصل تجريفها الممنهج للنظام التعليمي
10 مايو 2024
بوتين يلقي خطاباً خلال العرض العسكري في الساحة الحمراء (أ ف ب)
الأخبار العالمية
بوتين: نبذل قصارى جهدنا لمنع نشوب صراع عالمي
10 مايو 2024
مخيم للنازحين الفلسطينيين في مدينة رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
جهود مصرية مكثفة لوقف التصعيد الإسرائيلي في رفح
10 مايو 2024
بايدن يلقي خطاباً في مركز iMet بكلية Gateway التقنية في ويسكونسن (أ ف ب)
الأخبار العالمية
600 مليون دولار إنفاق متوقع لحملتيْ بايدن وترامب على «منصات التواصل»
10 مايو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©