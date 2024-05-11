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علوم الدار

طقس غائم مع ارتفاع درجات الحرارة غدا

أبوظبي
11 مايو 2024 18:03

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا ومغبرا أحياناً خاصة شرقاً وشمالاً نهاراً مع ارتفاع آخر في درجات الحرارة، يصبح رطبا ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.
والرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية تتراوح سرعتها 20 كم/س تصل إلى 30 كم/س.
وذكر المركز، في نشرته اليومية، أن الخليج العربي سيكون خفيف الموج. ويحدث المد الأول عند الساعة 17:41 والثاني عند الساعة 02:56، والجزر الأول عند الساعة 10:08 والثاني عند الساعة 20:44.
بحر عمان سيكون خفيف الموج أيضا. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة  13:12 والثاني عند الساعة 00:00، والجزر الأول عند الساعة 06:59 والثاني عند الساعة 00:00.

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المصدر: وام
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