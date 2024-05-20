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توقعات بارتفاع درجات الحرارة غدا

أبوظبي
20 مايو 2024 17:54

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، يصبح رطبا ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف.
الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تكون جنوبية شرقية إلى شمالية غربية تتراوح بين 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 30 كم/س.
وذكر المركز، في نشرته اليومية، أن الخليج العربي سيكون خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 00:00 والثاني عند الساعة 23:59، والجزر الأول عند الساعة 00:00 والثاني عند الساعة 06:52.
بحر عمان سيكون خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:58 والثاني عند الساعة 19:53، والجزر الأول عند الساعة 14:30 والثاني عند الساعة 02:41.

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المصدر: وام
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