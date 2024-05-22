«الخدمات العلاجية الخارجية» تتوسّع في التخصصات وتمدّد ساعات العمل

أبوظبي (الاتحاد)

تعمل الخدمات العلاجية الخارجية، التابعة لمجموعة بيورهيلث، أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، على زيادة توافر الخدمات المتخصصة في مراكزها وتمديد ساعات العمل عبر شبكتها بهدف تحسين الرعاية المقدمة للمرضى في أبوظبي والعين. وتتماشى هذه الخطوة مع التزامها بتوفير تجربة سلسة وسهلة للمرضى، ودعم أهداف بيورهيلث الاستراتيجية لتعزيز منظومة الرعاية الصحية في أبوظبي.

وتوفر الخدمات العلاجية الخارجية خدمات طب الأسرة والخدمات التخصصية والمسح الصحي والتشخيص عبر شبكتها التي تضم 30 مركزاً صحياً في أبوظبي والعين. وقد قامت بتوسيع نطاق الوصول إلى أكثر من عشرة تخصصات، بالإضافة إلى تعيين أطباء جدد وتمديد ساعات العمل يوم السبت ليصبح من الساعة 10 صباحاً حتى 10 مساءً بحيث تكون خدماتها التخصصية متاحة طوال أيام الأسبوع. وتعزز هذه الإضافات إمكانية الوصول إلى الأطباء المتخصصين، مما يعني أن المرضى لن يضطروا إلى السفر بعيداً أو أخذ إجازة من العمل للحصول على الخدمة.

وقالت الدكتورة أسماء الهلسة، المدير التنفيذي للخدمات العلاجية الخارجية: «نحن ملتزمون بالتوسع المستمر وتحسين خدماتنا، بهدف تحقيق أعلى مستوى لرضا المرضى بما يتماشى مع رؤية بيورهيلث. وقد ساعد استثمارنا في قوتنا العاملة على تمكيننا الآن من توفير الخدمات التخصصية على مدار اليوم طوال أيام الأسبوع، بحيث يمكن للمرضى الحصول على الخدمة بشكل أسرع في مركز قريب من مكان إقامتهم وعملهم. ولتلبية الطلب، نقوم باستكشاف مجالات جديدة مثل طب الأمراض الجلدية التجميلية، ولدينا خطط لزيادة إمكانية الوصول إلى الرعاية المتخصصة، من خلال فتح المزيد من المراكز بما يتماشى مع نمو المجتمع المحلي».

وأشارت إلى أن «هذه الخطوات الاستراتيجية تتماشى مع الحملة الجديدة التي أطلقناها مؤخراً لتوفير المزيد من الوقت والخدمات والخبراء لرعاية مرضانا».

ومع هذه التوسعة ازداد عدد المراكز الصحية التي تقدم خدمات طب الأطفال وأمراض النساء والولادة والأمراض الجلدية وأمراض الجهاز الهضمي وجراحة العظام والمسالك البولية وأمراض الرئة وأمراض الروماتيزم وأمراض القلب والأمراض العصبية، بالإضافة إلى علاج القدمين والعلاج الطبيعي. ويتم دعم هذه التخصصات من خلال خدمات تشخيص متقدمة، مثل سودوسكان، وفحوص مؤشر الكاحل العضدي، وفحوص وخز حساسية الجلد، وخدمات الأشعة مثل التصوير بالرنين المغناطيسي، والأشعة المقطعية، والتصوير الشعاعي للثدي، والفحوص المخبرية المتقدمة وغيرها.

وستفتح عشرة مراكز في أبوظبي أبوابها أيام السبت من الساعة 10 صباحاً حتى 10 مساءً وهي: مركز الباهية الصحي، ومركز البطين الصحي، ومركز الفلاح الصحي، ومركز المقطع الصحي، ومركز المشرف التخصصي للأطفال، ومركز الزعفرانة للتشخيص والفحص، ومركز بني ياس الصحي، ومركز مدينة خليفة الصحي، ومركز مدينة محمد بن زايد الصحي، ومركز الشامخة الصحي.

وفي العين، تقوم سبعة مراكز بتمديد ساعات عملها يوم السبت من الساعة 10 صباحاً حتى 10 مساءً وهي: مركز الهيلي الصحي، ومركز الجاهلي الصحي، ومركز المويجعي الصحي، ومركز الطوية التخصصي للأطفال، ومركز اليحر الصحي ومركز نعمة الصحي، ومركز عود التوبة للتشخيص والفحص الشامل.

30 مركزاً صحياً

تدير الخدمات العلاجية الخارجية 30 مركزاً صحياً متعدد التخصصات ذات مرافق حديثة للمرضى الخارجيين، وثلاثة مراكز أسنان تخصصية، و18 مركزاً للفحص والصحة الوقائية تقدّم خدمات الفحص ومكافحة الأمراض في مناطق أبوظبي والعين والظفرة. وخدمات الصحة المدرسية في 207 مدارس حكومية في الإمارة، وخمس عيادات متنقلة تعمل على توفير الرعاية الصحية باستخدام أحدث تقنيات الفحص في جميع أنحاء الإمارة، بما في ذلك المناطق النائية.



