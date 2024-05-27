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علوم الدار

رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيسة وزراء إيطاليا

رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيسة وزراء إيطاليا
27 مايو 2024 18:46

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، اتصالاً هاتفياً من معالي جورجا ميلوني رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية، بحثا خلاله مختلف مسارات التعاون والعمل المشترك بين البلدين، وفرص تعزيزه خلال المرحلة المقبلة بما يخدم مصالحهما المتبادلة.

واستعرض سموه ورئيسة الوزراء الإيطالية خلال الاتصال التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والتنموي بجانب التكنولوجيا المتقدمة والأمن الغذائي والعمل المناخي المشترك بين دولة الإمارات والجمهورية الإيطالية، بما يحقق تطلعات البلدين نحو الازدهار الاقتصادي المستدام.

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