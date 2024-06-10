بلدية دبي تكثف حملاتها الرقابية

آمنة الكتبي (دبي)

كثفت بلدية دبي حملاتها التفتيشية والرقابية على جميع أسواق إمارة دبي والمراكز التجارية والمؤسسات الغذائية، ومنشآت إعداد وتحضير الطعام، للتأكد من التزامها بالاشتراطات الخاصة بنقل وتخزين وتحضير وعرض المنتجات والمواد الغذائية، إضافة إلى وضع خطة عمل متكاملة لمقاصب دبي خلال عطلة عيد الأضحى.

يأتي ذلك في إطار خطة بلدية دبي واستعداداتها الاستباقية لمتابعة القطاعات الحيوية الأكثر نشاطاً خلال أيام العيد، بهدف التأكد من التزامها بكافة معايير السلامة والصحة العامة وسلامة الأغذية، حرصاً منها على توفير أقصى مستويات الحماية الاستباقية للمجتمع من كافة المخاطر الغذائية، وتحقيق أعلى مستويات الصحة والسلامة، بما يعزز مستهدفاتها في توفير منظومة غذائية وصحية مستدامة، تحقق لأفراد المجتمع أفضل مستويات الصحة العامة وجَودة الحياة والرفاهية.

وتستهدف حملات بلدية دبي في مجال سلامة الأغذية، المؤسسات الغذائية وخاصة محلات الحلويات الشعبية والعربية والشوكولاتة والمخابز التي يزداد الإقبال عليها خلال فترة العيد، للتأكد من تطبيق أفضل الممارسات التي تمنع تلوث هذه المنتجات، وخاصة التلوث التبادلي وضمان صحة المتعاملين بالأغذية، والتأكد من استيفاء تلك المؤسسات الاشتراطات الخاصة بنقل وتخزين وتحضير وعرض المنتجات والمواد الغذائية، وعمليات الحفظ الحراري الساخن والبارد وحماية الأغذية من الملوثات الخارجية.

كما تركز الحملات على التوعية والتثقيف الصحي للعاملين بالمؤسسات الغذائية المختلفة، والتأكيد على تطبيق أفضل الممارسات الصحية والالتزام بالنظافة الشخصية، وارتداء القفازات وغطاء الرأس وتوفر بطاقات الصحة المهنية لديهم، فضلاً عن التأكيد على طهي الأطعمة على درجات حرارة مناسبة والالتزام بدرجات الحرارة التي تحفظ عليها الأغذية بعد التحضير.

وخصصت بلدية دبي فريقاً مكوناً من 56 مفتشاً لتنفيذ حملات وجولات تفتيشية على المنشآت الفندقية، وصالونات ومراكز التجميل الرجالية والنسائية، والمقاهي، ومراكز خدمة السيارات، إضافة إلى الرقابة على السلامة العامة في مناطق الألعاب.