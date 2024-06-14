منصور بن زايد يلتقي عدداً من مسؤولي نادي مانشستر سيتي

التقى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، عدداً من مسؤولي نادي مانشستر سيتي لكرة القدم.



وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «التقيت عدداً من مسؤولي نادي مانشستر سيتي لكرة القدم..أشكر مجلس الإدارة والإدارة الفنية واللاعبين لجهودهم التي أثمرت الإنجازات المتميزة للفريق خلال السنوات الماضية وفي مقدمتها الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في أربعة مواسم متتالية..تمنياتي للفريق مزيداً من النجاحات خلال المنافسات القادمة».

التقيت عدداً من مسؤولي نادي مانشستر سيتي لكرة القدم..أشكر مجلس الإدارة والإدارة الفنية واللاعبين لجهودهم التي أثمرت الإنجازات المتميزة للفريق خلال السنوات الماضية وفي مقدمتها الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في أربعة مواسم متتالية..تمنياتي للفريق مزيداً من النجاحات خلال… pic.twitter.com/WVSQwkHnvY — منصور بن زايد (@HHMansoor) June 14, 2024