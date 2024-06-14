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علوم الدار

مقاصب رأس الخيمة ترفع الجاهزية خلال العيد

مختلف الفرق العاملة مستعدة لاستقبال الذبائح (من المصدر)
15 يونيو 2024 01:05

مريم بوخطامين (رأس الخيمة) 

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أكدت دائرة بلدية رأس الخيمة أن مقاصب الإمارة الثلاثة الموجودة في مختلف المناطق، والمزودة بمختلف الفرق العاملة، على أهبة الاستعداد لاستقبال الذبائح، ابتداء من يوم عرفة، ودعت الدائرة، متمثلة في إدارة الصحة العامة، أفراد المجتمع إلى التوجه إلى المقاصب التي لا تشهد ازدحاماً للحصول على الخدمات بشكل أسرع والتقليل من فترة الانتظار.
وأكملت دائرة بلدية رأس الخيمة استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، في إطار حرصها على تلبية احتياجات المجتمع، والاستمرار في تقديم خدماتها، خلال يوم عرفة، وعيد الأضحى المبارك في المقاصب والأسواق. 
وأوضحت دائرة البلدية أوقات العمل، خلال هذه الفترة، التي تتطلب مضاعفة الجهود لتلبية الاحتياجات والاستعداد التام لتقديم الخدمات بأسرع وقت ممكن، حيث سيكون العمل خلال هذه الفترة في المقصب المركزي بالفلية ومقصب رأس الخيمة ومقصب الغيل في يوم عرفة. أما الرقابة على الأسواق والمجمعات الاستهلاكية ومحال بيع اللحوم والدواجن والأسماك والطيور الحية على مدار الساعة، فستكون خلال أيام عطلة العيد. وتباشر الأسواق التابعة لدائرة البلدية، مثل أسواق الأسماك واللحوم والدواجن، عملها خلال أيام العيد حسب الدوام الرسمي، ويوجد المراقبون خلال تلك الفترة. 
وعن مطار رأس الخيمة الدولي، فالأطباء موجودون على مدار الساعة، لتغطية جميع الرحلات خلال عطلة العيد، وفي منفذ الدارة الحدودي سيتم العمل بالمنفذ خلال العطلة، بالتنسيق مع جهات الاختصاص. 
وأشارت الدائرة إلى أن سوق المواشي يشهد رقابة محكمة للحيوانات المعروضة للبيع كافة أمام المستهلكين من قبل الطبيب البيطري والمراقبين الموجودين بصفة دائمة في السوق، مؤكدة أن الأرقام الساخنة لتقديم الملاحظات والشكاوى من قبل الجمهور متاحة في مختلف الأسواق والمنشآت التابعة للبلدية، بهدف التحقق من صحة الملاحظة، ولكي يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحسب النظم المتبعة. وستقوم فرق العمل في إدارة الصحة العامة بتكثيف الرقابة والتفتيش على المنشآت والمجمعات الاستهلاكية، حرصاً على صحة وسلامة المجتمع، وأهابت دائرة البلدية بأفراد المجتمع الالتزام بالإجراءات الوقائية، حرصاً على الصحة والسلامة العامة.
ونوهت إدارة الدائرة لـ«الاتحاد» بأن ثلاثة مراكز لقسم الرقابة البيطرية ستعمل بشكل منتظم، خلال الفترة القادمة، وهي المقصب المركزي بالفلية، ومقصب رأس الخيمة، ومقصب الغيل، ابتداءً من يوم وقفة عرفة من الساعة 05:00 صباحاً وحتى الساعة 08:00 مساءً، وأول أيام العيد بعد صلاة العيد مباشرة وحتى الساعة 08:00 مساءً، وثاني وثالث أيام العيد من الساعة 06:00 صباحاً وحتى الساعة 08:00 مساءً.
كما نظمت الدائرة مواعيد العمل في سوق المواشي في يوم وقفة عرفة من الساعة 05:00 صباحاً وحتى الساعة 08:00 مساءً، وأول أيام العيد من بعد صلاة العيد وحتى الساعة 08:00 مساءً، وثاني وثالث أيام العيد من الساعة 05:00 صباحاً وحتى الساعة 08:00 مساءً.

عيد الأضحى
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