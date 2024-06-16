الأحد 16 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

سعود بن صقر يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك بمصلى العيد الكبير في خزام

سعود بن صقر يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك بمصلى العيد الكبير في خزام
16 يونيو 2024 11:18

أدى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، يرافقه سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، صباح اليوم، صلاة عيد الأضحى المبارك بمصلى العيد الكبير في خزام برأس الخيمة.

وأدى الصلاة إلى جانب سموه، الشيخ عمر بن صقر القاسمي، والشيخ طالب بن صقر القاسمي، والشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، وعدد من الشيوخ، وكبار المسؤولين، ورؤساء ومديري الدوائر الاتحادية والمحلية، وجموع المواطنين، وأبناء الجاليات العربية والإسلامية المقيمة بالدولة.

وأكد فضيلة الإمام في خطبته، أن يوم العيد هو يوم فرح وسرور، ومناسبة للتواد والتراحم والمحبة والاحترام بين الناس، وتناول في خطبته الدروس والعظات والقيم السامية التي يدعو لها الدين الإسلامي الحنيف، التي يجب على كل مسلم أن يتمسك بها ليعم الخير وتسود المحبة، شاكراً الله عز وجل على نعمه التي لا تحصى ولا تعد.

أخبار ذات صلة
رافينيا إلى مبابي: يا خاسر!
الصراع يشتعل بين الريال وسان جيرمان على «جوهرة ليل»

وتوجه فضيلته في ختام الخِطبَة بالدعاء إلى المولى عز وجل، أن يمن على صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بموفور الصحة والعافية، وأن يسدد خطى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على شعب دولة الإمارات، والأمتين العربية والإسلامية بالخير، واليمن، والبركات.

كما توجه بالدعاء إلى الله تعالى أن يتغمد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والمغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، والشيوخ المؤسسين، طيب الله ثراهم، بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنهم فسيح جناته.

المصدر: وام
آخر الأخبار
رافينيا إلى مبابي: يا خاسر!
الرياضة
رافينيا إلى مبابي: يا خاسر!
اليوم 12:15
الصراع يشتعل بين الريال وسان جيرمان على «جوهرة ليل»
الرياضة
الصراع يشتعل بين الريال وسان جيرمان على «جوهرة ليل»
اليوم 12:13
"جبل جيس" يتربع على قائمة وجهات السياحة الصيفية في الإمارات
علوم الدار
"جبل جيس" يتربع على قائمة وجهات السياحة الصيفية في الإمارات
اليوم 11:47
بوتين يهنئ مسلمي روسيا بعيد الأضحى المبارك
الأخبار العالمية
بوتين يهنئ مسلمي روسيا بعيد الأضحى المبارك
اليوم 11:23
سعود بن صقر يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك بمصلى العيد الكبير في خزام
علوم الدار
سعود بن صقر يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك بمصلى العيد الكبير في خزام
اليوم 11:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©