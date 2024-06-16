سعود بن صقر يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك بمصلى العيد الكبير في خزام

أدى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، يرافقه سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، صباح اليوم، صلاة عيد الأضحى المبارك بمصلى العيد الكبير في خزام برأس الخيمة.

وأدى الصلاة إلى جانب سموه، الشيخ عمر بن صقر القاسمي، والشيخ طالب بن صقر القاسمي، والشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، وعدد من الشيوخ، وكبار المسؤولين، ورؤساء ومديري الدوائر الاتحادية والمحلية، وجموع المواطنين، وأبناء الجاليات العربية والإسلامية المقيمة بالدولة.

وأكد فضيلة الإمام في خطبته، أن يوم العيد هو يوم فرح وسرور، ومناسبة للتواد والتراحم والمحبة والاحترام بين الناس، وتناول في خطبته الدروس والعظات والقيم السامية التي يدعو لها الدين الإسلامي الحنيف، التي يجب على كل مسلم أن يتمسك بها ليعم الخير وتسود المحبة، شاكراً الله عز وجل على نعمه التي لا تحصى ولا تعد.

وتوجه فضيلته في ختام الخِطبَة بالدعاء إلى المولى عز وجل، أن يمن على صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بموفور الصحة والعافية، وأن يسدد خطى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على شعب دولة الإمارات، والأمتين العربية والإسلامية بالخير، واليمن، والبركات.

كما توجه بالدعاء إلى الله تعالى أن يتغمد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والمغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، والشيوخ المؤسسين، طيب الله ثراهم، بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنهم فسيح جناته.