حجاج الدولة يرمون جمرة العقبة

مكة المكرمة (وام)

رمى حجاج الدولة، أمس، جمرة العقبة، ويواصلون أداء مناسكهم. وأكد الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، رئيس مكتب شؤون حجاج الإمارات، مواصلة لجان مكتب شؤون حجاج الدولة مهامها لضمان استكمال الحجاج مناسكهم بسهولة ويسر وطمأنينة.

وهنأ الدرعي القيادة الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وشعب الإمارات بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وتوجَّه رئيس مكتب حجاج الدولة، بالشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة، ووزارة الحج والعمرة، والجهات المعنية كافة في المملكة على الخدمات كافة والتسهيلات التي يقدمونها لحجاج بيت الله الحرام.