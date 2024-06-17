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1000 ذبيحة الطاقة الاستيعابية لمقاصب دبي في الساعة

حرص كبير على ضمان معايير السلامة (من المصدر)
18 يونيو 2024 00:55

آمنة الكتبي (دبي) 

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كشفت بلدية دبي عن أنه من المتوقع أن يصل عدد الأضاحي حتى نهاية أيام عيد الأضحى المبارك إلى 25 ألف أضحية، مشيرة إلى أن الطاقة الاستيعابية لمقاصب دبي تبلغ 1000 ذبيحة في الساعة، تتوزع بواقع 600 ذبيحة في مقصب القصيص، و150 ذبيحة في كل من مقصبي القوز والليسيلي، و100 ذبيحة في مقصب حتا.
ونفذت بلدية دبي خطة صيانة متكاملة للمقاصب، وتم تجهيزها بكل الوسائل التي تضمن تقديم الخدمات بمرونة وسرعة وسلامة عالية، إضافة إلى إتاحة طلب شراء وتجهيز الأضاحي وتوصيلها إلى المنزل عبر التطبيقات الذكية، دون الحاجة للحضور إلى المقصب، وذلك ضمن جهود البلدية لتلبية احتياجات المتعاملين وتقديم خدماتها لهم وفق أعلى معايير الجودة والصحة والسلامة.
وأعدت بلدية دبي خطة متكاملة لضمان سلامة أفراد المجتمع، كما حرصت على رفع درجة استعداداتها الخاصة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وتسعى البلدية إلى إسعاد المتعاملين وتقديم خدمات ذات جودة عالية، حيث يبلغ عدد الكادر الخاص بمقاصب دبي 60 مسؤولاً ومشرفاً ومراقباً، وتم تخصيص 600 قصاب و75 طبيباً بيطرياً للتأكد من سلامة الأضاحي.
وحددت بلدية دبي أوقات عمل المقاصب في الإمارة خلال فترة عيد الأضحى المبارك، بحيث يبدأ العمل في مقصب القصيص خلال وقفة عرفة من 7 صباحاً إلى 6 مساءً، وخلال أول وثاني وثالث يوم العيد من 07:30 إلى 04:00 مساءً، بينما يبدأ مقصبا القوز والليسيلي بالعمل خلال وقفة عرفة من الساعة 7 صباحاً إلى الساعة 4 مساءً، وفي أول وثاني وثالث أيام العيد من 07.30 إلى 04:00 مساءً. أما مقصب حتا خلال وقفة عرفة وأول أيام العيد يبدأ العمل من الساعة 07:30 إلى 07:00 مساءً، وفي ثاني وثالث أيام العيد من الساعة 07:30 إلى 04:00 مساءً.

بلدية دبي
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المقاصب
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