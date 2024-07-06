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رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الكيني

رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الكيني
6 يوليو 2024 21:47

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، اتصالاً هاتفياً من فخامة الدكتور ويليام ساموي روتو، رئيس جمهورية كينيا، تناول العلاقات الثنائية والفرص الواعدة لتطوير التعاون، خاصة في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والطاقة المتجددة والتكنولوجيا والبنية التحتية، وغيرها من الجوانب التي تمثل أولويات التنمية في البلدين الصديقين، وبما يسهم في تحقيق الازدهار الاقتصادي المستدام لشعبيهما.
كما تناول الجانبان، خلال الاتصال، عدداً من القضايا والموضوعات التي تهم البلدين، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.
وأكد سموه، خلال الاتصال، الأهمية التي توليها دولة الإمارات لتعزيز علاقاتها مع القارة الأفريقية ودعمها كل ما يحقق التنمية والاستقرار والسلام فيها، ويعود بالخير والنماء والازدهار على جميع شعوبها.
من جانبه، ثمن الرئيس الكيني مبادرات دولة الإمارات التنموية في دعم الشعب الكيني وتعزيز جهود بلاده نحو التقدم والتنمية المستدامة، مؤكداً حرص كينيا على تنمية علاقاتها مع دولة الإمارات، وتوسيع آفاق تعاونهما في مختلف المجالات التي تعود بالخير على شعبيهما.

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