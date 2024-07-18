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صحيفة «الاتحاد».. وثيقة تاريخية لـ«يوم عهد الاتحاد»

صحيفة «الاتحاد».. وثيقة تاريخية لـ«يوم عهد الاتحاد»
19 يوليو 2024 02:04

«يوم عهد الاتحاد» يجسد روح الوحدة والتلاحم بين أبناء الوطن، والالتزام بمواصلة المسيرة نحو مستقبل أكثر ازدهاراً وتقدماً تحت راية الاتحاد، وبعددها الصادر في 22 يوليو 1971، وثقت صحيفة «الاتحاد»، بالصور والكلمات، «يوم عهد الاتحاد»، الذي شهد الاجتماع التاريخي الذي وقَّع فيه المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وإخوانه الحكام، «وثيقة الاتحاد»، ودستور الإمارات، وأعلن فيه بيان الاتحاد والاسم الرسمي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وعقد في 18 يوليو 1971 بدبي.

«تحقق الأمل»
وخرجت الصحيفة - وكانت أسبوعية وقتها - بعد ثلاثة أيام من الاجتماع التاريخي، الذي شكل إحدى الخطوات الرئيسة في تأسيس اتحاد الإمارات يوم 2 من شهر ديسمبر من العام ذاته، حاملة البشارة للمواطنين تحت عناوين «تحقق الأمل» و«قامت دولة الإمارات العربية المتحدة».. «تأييد عربي واسع لهذه الخطوة الاتحادية التاريخية».

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وعلى صفحاتها رصدت «الاتحاد»، في تقرير من عدة صفحات، «لحظة بلحظة ما دار في الاجتماع»، موضحة للعالم «كيف ولدت الدولة الجديدة»، مشيرة إلى أن «الصلاة.. شكراً لله أول عمل قام به القائد المؤسس بعد إعلان الدولة الجديدة»، و«مبروك» الكلمة الواحدة التي يتبادلها الشعب.

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