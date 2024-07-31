الخميس 1 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الجامعة الأميركية في رأس الخيمة تدخل قائمة «أفضل 500 جامعة»

الجامعة الأميركية في رأس الخيمة تدخل قائمة «أفضل 500 جامعة»
31 يوليو 2024 09:38

وصلت الجامعة الأميركية في رأس الخيمة (AURAK) إلى قائمة أفضل 500 جامعة مرموقة في تصنيف كيو إس العالمي للجامعات (QSWUR) لعام 2025، حيث احتلت المركز 485. 

ونتيجة لذلك، حصلت الجامعة الأميركية في رأس الخيمة على المركز السادس بين جامعات دولة الإمارات العربية المتحدة. ويعكس هذا الإنجاز الالتزام الثابت للجامعة الأميركية في رأس الخيمة بالتميز في التعليم العالي.

تصنيف كيو إس العالمي للجامعات هو نشرة سنوية لتصنيفات الجامعات، بما في ذلك تصنيف أفضل الجامعات في العالم. تحظى هذه التصنيفات بتقدير كبير على مستوى العالم، وتوفر تحليلاً مقارناً لأداء المؤسسات من حيث السمعة الأكاديمية وسمعة أصحاب العمل، ونسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلاب، والاستشهادات البحثية لكل عضو هيئة تدريس، ونسبة أعضاء هيئة التدريس الدوليين، ونسبة الطلاب الدوليين.

وفي عام 2023، حصلت الجامعة الأميركية في رأس الخيمة على تقييم الـ 5 نجوم وما فوق في تصنيف QS Stars، لتصبح أول جامعة في دولة الإمارات العربية المتحدة تحصل على هذا الشرف، مما جعلها تحتل مكانةً بين نخبة الجامعات في العالم. ويؤكد هذا التصنيف الأداء المتميز للجامعة عبر سلسلة معايير أساسية، بما في ذلك التدريس والتوظيف والتطوير الأكاديمي والمرافق والابتكار.

وأعرب الدكتور ديفيد أ. شميدت، رئيس الجامعة الأميركية في رأس الخيمة، عن حماسه إزاء ارتقاء الجامعة في التصنيف، قائلاً: «إن الاعتراف الرائع الذي حققته الجامعة الأميركية في رأس الخيمة في تصنيفات QS العالمية للجامعات ليس مجرد إنجاز محلي، ولكنه مساهمة كبيرة في المشهد الأكاديمي العالمي. ويعكس ظهورنا الأول تأثير الجامعة المتزايد وتميزها في بيئة أكاديمية تنافسية ذات معايير تعليمية سريعة التطور في منطقة تزدهر بالتطور التعليمي. ويؤكد هذا التصنيف على الريادة الإقليمية للجامعة الأميركية في رأس الخيمة وتأثيرها العالمي في الأوساط الأكاديمية، مما يجعلنا منارة للتميز الأكاديمي في جميع أنحاء العالم».

أخبار ذات صلة
تركيا تعلن تبادل سجناء بين روسيا ودول غربية
ماير يأسف «الأمل الضائع»!

وعلق الدكتور أشوين فرنانديز، المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، على أداء الجامعة الأميركية في رأس الخيمة قائلاً: «يعد الظهور الأول المتميز للجامعة الأميركية في رأس الخيمة في تصنيف كيو إس العالمي للجامعات مؤشراً واضحاً على تفانيها في تحقيق التميز الأكاديمي وإطارها التعليمي القوي. 
 وهذا لا يعكس الإنجاز الرائع والعمل الجاد وتفاني أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب فحسب، بل يعكس أيضًا الرؤية الاستراتيجية للمؤسسة والتزامها بتنمية بيئة تعزز التطور المستمر والابتكار. وقد وضعت الجامعة الأميركية في رأس الخيمة معياراً جديراً بالثناء ليتبعه الآخرون، وأنا كذلك وأنا واثق من أنها ستواصل تحقيق خطوات كبيرة في مجال التعليم العالي».

تقدم الجامعة الأميركية في رأس الخيمة، إحدى مؤسسات التعليم العالي البارزة، شهادات علمية معتمدة عالمياً ومعترفاً بها من قبل CAA في الإمارات العربية المتحدة، وSACSCOC في الولايات المتحدة الأميركية، وQAA في المملكة المتحدة.

 
كما حصلت الجامعة الأميركية في رأس الخيمة على اعتمادات مرموقة من جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين (ACCA) ومجلس الاعتماد الأميركي للهندسة والتكنولوجيا (ABET) والهيئة الدولية لتطوير كليات إدارة الأعمال (AACSB)، مما يؤكد الأهمية العالمية لبرامجها الأكاديمية ومحاذاتها للصناعة.

«مادة إعلانية»

 

آخر الأخبار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
علوم الدار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
29 يوليو 2024
طائرات تقل سجناء في مطار في أنقرة
الأخبار العالمية
تركيا تعلن تبادل سجناء بين روسيا ودول غربية
اليوم 20:11
ماير يأسف «الأمل الضائع»!
الرياضة
ماير يأسف «الأمل الضائع»!
اليوم 20:07
تعاون بين «فيرتف» و«جلف داتا هب» لإطلاق مركز بيانات في واحة دبي للسيليكون
اقتصاد
تعاون بين «فيرتف» و«جلف داتا هب» لإطلاق مركز بيانات في واحة دبي للسيليكون
اليوم 19:57
6.7 مليار درهم صافي أرباح «ألفا ظبي القابضة» في النصف الأول
اقتصاد
6.7 مليار درهم صافي أرباح «ألفا ظبي القابضة» في النصف الأول
اليوم 19:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©