رئيس الدولة والرئيس المصري يبحثان خلال لقاء أخوي علاقات البلدين

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في مدينة العلمين الجديدة.. أخاه فخامة عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، وذلك في إطار زيارة خاصة قام بها سموه إلى مصر استغرقت عدة أيام.

وبحث سموه والرئيس المصري خلال لقاء أخوي.. العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك وسبل تعزيزها على جميع المستويات بما يخدم مصالحهما المتبادلة وتطلعات شعبيهما إلى مزيد من التقدم والازدهار.. كما تطرق الجانبان إلى تطورات القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وأكد سموه والرئيس المصري حرصهما على مواصلة التشاور الأخوي بشأن مختلف القضايا.. معربين عن اعتزازهما بالروابط الأخوية الوطيدة التي تجمع دولة الإمارات ومصر، والتي تنعكس على مستوى التنسيق الوثيق بينهما.

وقام سموه والرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة في مدينة العلمين الجديدة اطلعا خلالها على أبرز معالمها وتفقدا ما أنجز من بناء ومشاريع تطويرية في المدينة.

وغادر صاحب السمو رئيس الدولة، في ختام زيارته إلى مصر، حيث كان في وداعه في مطار العلمين فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد من كبار المسؤولين.