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علوم الدار

نهيان بن مبارك يعزي في وفاة محمد سعيد الطاير

نهيان بن مبارك خلال أداء واجب العزاء وفي الصورة أحمد حميد الطاير وضاحي خلفان ومحمد خلفان الرميثي ومحمد صالح بن بدوه (وام)
5 أغسطس 2024 01:07

دبي (وام) 

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قدم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أمس، واجب العزاء إلى كل من سعيد ومطر وحميد أبناء محمد سعيد الطاير في وفاة المغفور له والدهم. وأعرب معاليه، لدى زيارته مجلس العزاء في مدينة دبي، عن صادق تعازيه ومواساته إلى أسرة الفقيد، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.
حضر مجلس العزاء، الشيخ محمد بن نهيان بن مبارك آل نهيان، ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، وعدد من المسؤولين والمواطنين وأعيان البلاد.

نهيان بن مبارك
دبي
شرطة دبي
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