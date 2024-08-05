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علوم الدار

رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الكيني

رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الكيني
5 أغسطس 2024 18:41

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، اتصالاً هاتفياً من فخامة الدكتور ويليام ساموي روتو، رئيس جمهورية كينيا، بحثا خلاله تعزيز العلاقات الثنائية، والفرص الواعدة لتطوير التعاون في مختلف المجالات، خاصة الاستثمارية والتنموية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
واستعرض سموه والرئيس الكيني، خلال الاتصال، مستوى تطوير التعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار والطاقة المتجددة والتكنولوجيا والبنية التحتية الرقمية، وغيرها من المقومات المتعلقة بأولويات التنمية في البلدين، وبما يسهم في تحقيق الازدهار الاقتصادي المستدام لشعبيهما، ويلبي تطلعاتهما نحو المستقبل. 
كما تناول الجانبان، خلال الاتصال، عدداً من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها. 
كانت دولة الإمارات وكينيا قد أعلنتا إنجازهما محادثات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما خلال شهر فبراير الماضي تمهيداً لتوقيعها رسمياً في وقت لاحق والتي تستهدف البناء على الزخم الاقتصادي والتجاري المتصاعدين بين البلدين خلال السنوات الماضية، وإيجاد فرص اقتصادية جديدة للتعاون المشترك.

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