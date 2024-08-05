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علوم الدار

«الشؤون الإسلامية» تخرج الدفعة الثالثة من الخطباء المواطنين

«الشؤون الإسلامية» تخرج الدفعة الثالثة من الخطباء المواطنين
6 أغسطس 2024 01:01

أبوظبي (الاتحاد)

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في إطار التعاون المشترك بين الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، وجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية في أبوظبي لتحقيق استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة وترسيخ توجيهات قيادتها الرشيدة في إعداد وتأهيل شباب قادرين على المساهمة في نهضة الوطن وترسيخ قيم الدين الإسلامي وتعاليمه السمحة التي تدعو للتسامح والتعايش وإشاعة السلام بين الشعوب تم تخريج الدفعة الثالثة من الخطباء المواطنين ضمن برنامج «خطباء الوطن» التدريبي لطلاب الجامعة الذي تم إطلاقه لرفد منابر الجمعة بكفاءات معتدلة ومؤهلة علمياً وعملياً.
وتضمّن برنامج «خطباء الوطن» التدريبي عدداً من المحاور شملت: مكانة الخطبة وأهميتها، الخطبة الموحدة في دولة الإمارات، تعزيز قيم التسامح والتعايش من خلال الخطبة الموحدة والخطباء، الأحكام الفقهية للخطبة والتعامل مع الأجهزة الإلكترونية، ومهارات استخدام لغة الجسد، إضافة إلى أهمية تحضير الخطبة الموحدة، القراءة الاستكشافية والتحليلية للخطبة، والقراءة الخطابية.
وحضر حفل تخريج الدفعة الثالثة من البرنامج الذي كان بمسجد حصه الرئيسي في أبوظبي، الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، والدكتور خليفة مبارك الظاهري، مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، وأحمد النيادي مدير عام الهيئة بالإنابة والمسؤولون من الجانبين والدارسون في الجامعة.

الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة
جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية
الإمارات
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