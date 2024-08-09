محمد بن حمد الشرقي: دعم الشباب وتنمية قدراتهم لبناء المستقبل

الفجيرة (وام)

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أهمية استمرار تعزيز البرامج التدريبية المتقدمة التي تركز على إعداد جيل شاب من الكوادر الأمنية القادرة على مواجهة التحديات المتنامية، ورفع نسبة الوعي المجتمعي.

جاء ذلك خلال حضور سموه حفل ختام الدورة الصيفية السنوية، وتخريج 577 من منتسبي دورة «أجيال الشرطة» في نسختها التاسعة عشرة للطلاب والخامسة للطالبات، في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة، والتي تقام بتوجيهات ورعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وبتنظيم القيادة العامة لشرطة الفجيرة.

وأشار سموه إلى حرص صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، على دعم الشباب وتنمية قدراتهم باعتبارهم عنصراً حيوياً ومحورياً في بناء المستقبل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للدولة.

وهنأ سموه الخريجين، مثمناً جهود القيادة العامة لشرطة الفجيرة في تنظيم مثل هذه البرامج التدريبية المتميزة، التي تعكس التزامها بصقل مهارات الشباب، وتزويدهم بالمعارف الأساسية للعمل الشرطي، لتمكينهم من تقديم مساهمات فعالة في تعزيز الأمن والاستقرار ضمن مجتمعهم مُستقبلاً.

يُذكر أن دورة «أجيال الشرطة» التي انطلقت في 10 يوليو الماضي استمرت ثلاثين يوماً، لاستغلال العطلة الصيفية بالشكل الأمثل، من خلال مجموعة من التدريبات العسكرية والأكاديمية، إلى جانب محاضرات ثقافية ودينية وتوعوية، قدمها عدد من الخبراء.

حضر الحفل اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي قائد عام شرطة الفجيرة، وغانم مبارك الهاجري المدير العام للهيئة العامة للرياضة في الدولة، وناصر اليماحي المدير التنفيذي لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، وعدد من المديرين والمسؤولين في الجهات الحكومية بالإمارة والكادر الإداري للقيادة العامة لشرطة الفجيرة، وأولياء أمور المنتسبين في الدورة.