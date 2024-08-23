إيكيا الفطيم تفتتح أحدث متاجرها الصغيرة في دلما مول بأبوظبي

افتتحت إيكيا الفطيم اليوم متجراً صغيراً في دلما مول بأبوظبي، وذلك بعد عدة أسابيعٍ من الإطلاق الناجح لمتجرها الصغير في سيتي سنتر الفجيرة، ليكون ثاني موقع تفتتحه العلامة خلال شهرٍ واحد. وتسلط هذه الخطوة الضوء على التزام إيكيا المستمر بالتوسع وتعزيز حضورها في دولة الإمارات، مع مواصلة توفير أفضل منتجات الأثاث المنزلي التي تجمع بين المزايا العملية والتكلفة المعقولة.





وتولى افتتاح المتجر الجديد فينود جايان، المدير الإداري لشركة إيكيا الفطيم، الذي قال في هذا الصدد: "يسرنا اليوم توسيع حضورنا في المنطقة التي نواصل العمل والتميّز فيها منذ 34 عاماً، من خلال إطلاق ثاني متاجرنا الصغيرة في دلما مول بأبوظبي بعد النجاح الذي حققه نظيره الأول في الوحدة مول. ويعكس المتجر الجديد في دلما مول التزامنا الراسخ بتوفير حلول منزلية عصرية وأنيقة بأسعارٍ معقولة، كما يعزز ارتباطنا بالمجتمع المحلي، ويؤكد سعينا المستمر لإثراء مشهد الحلول المنزلية العصرية في أبوظبي من خلال منح شريحة أوسع من السكان وصولاً سهلاً إلى منتجاتنا وتجاربنا المميزة".

تجارب ملهمة لراحةٍ أكبر

يمتد المتجر الصغير على مساحة 50 ألف قدم مربعة، وتم تصميمه بعناية ليوفر تجارب مميزة وملهمة وفق أعلى درجات الراحة، بدءاً من منطقة الأثاث القائمة على مفهوم الخدمة الذاتية، والتي تتيح للزبائن تجربة فائقة السهولة في اختيار القطع التي يحتاجونها وجمعها، دون الحاجة إلى المساعدة من طاقم عمل المتجر. وبذلك يضمن تصميم هذه المساحة توفير الوقت ومنح الزبائن رحلة تسوق سلسة، وبالتالي سهولة أكبر في الارتقاء بتصاميم مساحات المعيشة بالاعتماد على الخيارات الواسعة من المنتجات التي يضمها المتجر.





حلول منزلية تراعي معايير الاستدامة وتفضيلات المجتمع المحلي

يركز المتجر الجديد على تلبية تفضيلات المجتمع المحلي، باعتباره يوفر نحو 5,000 منتجاً، تشكل المنتجات المستدامة 32% منها. وقد حرصت ايكيا على تصميم جميع الأقسام بعناية وفقاً لمتطلبات الزبائن، بدءاً من غرف النوم المريحة وغرف المعيشة المميزة، وصولاً إلى مساحات تناول الطعام العملية ومستلزمات المطابخ، إلى جانب تقديم مجموعة من المنتجات المخصصة للأطفال. كما يشتهر طاقم عمل ايكيا في المتجر بتعامله اللطيف والودود، حيث يقدم خدماته للزبائن الراغبين باستكشاف خيارات أوسع من المنتجات، فيساعدهم على تحديد منتجاتهم وطلبها وشرائها، بما يضمن تلبية مختلف تفضيلاتهم.

أفضل خيارات الطعام

يوفر المتجر الجديد في دلما مول مجموعة متنوعة من خيارات المأكولات والمشروبات، ليمنح الزبائن تجربة شاملة وفريدة لتناول الطعام أثناء التسوق. وتحرص ايكيا الفطيم على تمكين الزبائن من الاستمتاع بتجاربٍ غامرة أثناء زيارتهم للأقسام المختلفة في المتجر، حيث يمكنهم التوجه إلى صالة العرض لاستكشاف أجمل الأفكار حول تنسيق الأثاث، أو شراء منتجات مميزة من ساحة السوق، أو تناول أشهى الأطباق في المطعم السويدي.

ومن جانبه، قال بوبندر سينغ، المدير العام والمدير التنفيذي للشؤون المالية لدى دلما مول: "يسعدنا استضافة إيكيا الفطيم في رحاب دلما مول، لا سيما أنها إحدى أشهر علامات الأثاث المنزلي الرائدة على مستوى العالم. ويمثل المتجر الجديد للعلامة إضافة بارزة لجهودنا المستمرة الرامية إلى الارتقاء بتجربة التسوق وترسيخ مكانتنا بوصفنا مول أبوظبي المفضل. ويسهم هذا التعاون في تعزيز العروض التجارية المتنوعة التي نوفرها بما يسهم في تلبية مختلف تفضيلات مجتمعنا الحبيب، كما يسلط الضوء على التزامنا بخلق بيئة حيوية وتفاعلية يلتقي فيها سكان الإمارة من مختلف الثقافات، وبالتالي الارتقاء بمعايير التجارب الغامرة التي يوفرها المركز التجاري للزوار. وكلنا ثقة بإمكانات متجر ايكيا الفطيم على استقطاب مزيد من الزبائن وزيادة فرص الأعمال، ليصبح الوجهة المفضلة للعائلات الباحثة عن حلول منزلية أنيقة وعالية الجودة. وتنسجم هذه الشراكة الرائدة مع جهودنا الرامية إلى ترسيخ مكانة دلما مول في صدارة مشهد التجزئة في أبوظبي، والتزامنا الراسخ بتوفير تجربة تسوق استثنائية وشاملة للزبائن".

واختتم السيد فينود جايان فعالية الافتتاح بقوله: "نستند دائماً إلى الدعم والثقة التي نحظى بها من الزبائن كي نواصل توسيع نطاق أعمالنا وتقديم حلول ومنتجات مبتكرة. ولطالما تمثل هدفنا الرئيسي في تلبية التفضيلات الفريدة للمجتمع المحلي، وهو ما يتجلى في متجرنا الجديد الذي نحتفل بافتتاحه اليوم. وكلنا ثقة بأن متجرنا في دلما مول سيرتقي بمشهد التجزئة على الصعيد المحلي، ليصبح في النهاية وجهة مفضلة للعائلات الراغبة بالحصول على حلول منزلية عصرية وأنيقة بأسعارٍ معقولة".

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.ikea.ae



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