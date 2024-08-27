6 فرق عمل مدرسية تُسهِّل عودة الطلبة في الأسبوع الأول

دينا جوني (أبوظبي)

حددت وزارة التربية والتعليم، مهام ومسؤوليات فرق العمل المدرسية التي تشرف على فعاليات وأنشطة العودة التدريجية للطلبة في جميع المدارس الحكومية، والتي تستمر طوال الأسبوع الجاري.

وحرصت الوزارة على وضع أجندة متكاملة للإدارات المدرسية، تتضمن العديد من الأنشطة المقترحة لفعاليات الأسبوع الأول لدوام الطلبة من العام الدراسي الجديد 2024-2025، والتي تستهدف إلى جانب الطلبة، أولياء الأمور والكوادر الإدارية والتعليمية.

وستعمل الإدارات المدرسية بنهاية الأسبوع الجاري من تقييم الفعاليات المطبقة، واستقبال التغذية الراجعة من الطلبة وأولياء الأمور والمشاركين، واستخدام هذه الملاحظات لتحسين الأنشطة المستقبلية.

كما تلتزم الإدارات المدرسية بتعبئة جميع الاستبيانات المعممة، ورفع تقارير عن الفعاليات التي تمّ تنفيذها خلال حملة العودة إلى المدرسة.

وحرصت الوزارة على إبلاغ الإدارات المدرسية بالتزام المرونة في حضور وانصراف الطلبة خلال الأسبوع الأول، وإعداد البرنامج الزمني لتنظيم العودة التدريجية وفق المراحل التعليمية المختلفة بواقع صفين دراسيين يومياً.

وتتوزع المسؤوليات على ستة فرق عمل هي فريق الإدارة، وفريق الدعم والمساندة والاستقبال، وفريق الأمن والسلامة، وفريق الأنشطة والفعاليات، وفريق أولياء الأمور، وفريق المتطوعين.

ويشارك المتطوعون في جميع فرق العمل المكونة خلال فعاليات العودة إلى المدارس وتحت إشراف إدارة المدرسة، ويستقبلون الطلبة وأولياء الأمور وتوجيههم إلى الأماكن المناسبة داخل المدرسة، ويقدمون الدعم اللوجيستي بجميع أنواعه والمعلومات الأساسية حول جدول الفعاليات والأنشطة المختلفة لأسبوع العودة. ويمكن للمتطوعين المساهمة في تجهيز الصفوف خلال أسبوع العودة، وتقديم الدعم اللازم لجميع الفرق وتحفيز الطلبة وأولياء الأمور.

فيما يتولى فريق الاستقبال تقديم المعلومات الأساسية حول المدرسة وجدول الأنشطة لأسبوع الاحتفالات بالعودة، وتنظيم جولات تعريفية للطلبة خلال الأسبوع الأول، والمشاركة في مختلف التجهيزات للأنشطة واللقاءات.

أما فريق الأمن والسلامة، فيتولى مراقبة وتأمين مداخل ومخارج المدرسة، وضمان سلامة الحركة المرورية طوال الأسبوع الأول وقت الوصول والمغادرة، والمساهمة في تنظيم التدفق السلس للمركبات والمشاة، وتوفير بيئة آمنة لضمان تجربة إيجابية ومرضية للطلبة والمجتمع المدرسي بشكل عام، والتعاون مع فريق الاستقبال لضمان تنفيذ الفعاليات بطريقة آمنة ومنظمة.

تحفيز

يتولى فريق أولياء الأمور على نشر الإيجابية ودعم الفرق وتحفيز الأبناء على حضور أسبوع العودة والمشاركة في الفعاليات، والتواصل المستمر والإيجابي مع إدارة المدرسة وفرق العمل.

أما الإدارة المدرسية، فمهامها الإشراف على جميع الفرق، وتقديم الدعم بكل أنواعه بما يضمن نجاح فعاليات أسبوع العودة، والتأكد من جاهزية جميع المرافق المدرسية.