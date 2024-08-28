الريم الفلاسي: ابنة الإمارات.. ريادة وتميّز

أبوظبي (وام)

أكدت الريم بنت عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، أن يوم المرأة الإماراتية مناسبة للاحتفاء بما حققته ابنة الإمارات من ريادة وتميّز وإبداع على المستويات كافة، والتي باتت مثالاً يحتذى في العطاء والإنجاز.

وقالت في كلمتها بهذه المناسبة: إن ما تحقق للمرأة الإماراتية لم يكن ليتم لولا الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة للدولة، والرعاية الكبيرة والمتابعة المستمرة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية. وقالت: «إلى كل امرأة إماراتية عظيمة، اليوم وفي كل يوم، نحتفي بكنَّ وبكل الأدوار التي تؤدينها في حياتنا». وأكّدت أن القدوة الأكبر في حياتنا التي نستمد منها القوة والإلهام هي سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات، حفظها الله، موجهة التهنئة لسموّها في هذا اليوم، وإلى بنات الإمارات بالقول: «كل عام وأنتن بخير. شكراً لكنَّ على كل ما تقدمنه من حب، ودعم، وتفانٍ. أنتنَّ رمز القوة والعطاء، ووجودكنَّ يجعل حياتنا أكثر جمالاً وإشراقاً، فكل عام وكل امرأة إماراتية بخير ونجاح دائم».