الخميس 29 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الريم الفلاسي: ابنة الإمارات.. ريادة وتميّز

الريم الفلاسي: ابنة الإمارات.. ريادة وتميّز
29 أغسطس 2024 02:05

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
أحمد بالهول الفلاسي: «بارالمبية باريس» تكتب فصلاً مشرقاً في مسيرة الرياضة الإماراتية
تدشين المرحلة الثانية من الحملة الوطنية للتوعية بأمراض القلب الخلقية لدى طلاب المدارس

أكدت الريم بنت عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، أن يوم المرأة الإماراتية مناسبة للاحتفاء بما حققته ابنة الإمارات من ريادة وتميّز وإبداع على المستويات كافة، والتي باتت مثالاً يحتذى في العطاء والإنجاز.
وقالت في كلمتها بهذه المناسبة: إن ما تحقق للمرأة الإماراتية لم يكن ليتم لولا الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة للدولة، والرعاية الكبيرة والمتابعة المستمرة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية. وقالت: «إلى كل امرأة إماراتية عظيمة، اليوم وفي كل يوم، نحتفي بكنَّ وبكل الأدوار التي تؤدينها في حياتنا». وأكّدت أن القدوة الأكبر في حياتنا التي نستمد منها القوة والإلهام هي سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات، حفظها الله، موجهة التهنئة لسموّها في هذا اليوم، وإلى بنات الإمارات بالقول: «كل عام وأنتن بخير. شكراً لكنَّ على كل ما تقدمنه من حب، ودعم، وتفانٍ. أنتنَّ رمز القوة والعطاء، ووجودكنَّ يجعل حياتنا أكثر جمالاً وإشراقاً، فكل عام وكل امرأة إماراتية بخير ونجاح دائم».

الريم الفلاسي
الإمارات
المرأة
المرأة الإماراتية
يوم المرأة الإماراتية
آخر الأخبار
شعار "الهوية والجنسية"
علوم الدار
تفاصيل حملة إعفاء مخالفي أنظمة الدخول والإقامة
اليوم 09:24
ليفربول يضم كييزا
الرياضة
ليفربول يضم كييزا
اليوم 19:38
سجائر إلكترونية وسجائر تقليدية
الترفيه
أميركا تزيد السن القانونية لشراء التبغ والسجائر الإلكترونية
اليوم 19:37
كارسلي يختار «التشكيلة الأولى» بعد «حقبة ساوثجيت»
الرياضة
كارسلي يختار «التشكيلة الأولى» بعد «حقبة ساوثجيت»
اليوم 19:36
ديشامب يستدعي «وجهين جديدين» للمرة الأولى إلى «الديوك»
الرياضة
ديشامب يستدعي «وجهين جديدين» للمرة الأولى إلى «الديوك»
اليوم 19:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©