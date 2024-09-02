الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

القرية العالمية تعلن موعد افتتاحها لهذا العام

القرية العالمية تعلن موعد افتتاحها لهذا العام
2 سبتمبر 2024 10:53

أعلنت القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، عن تواريخ بداية ونهاية موسمهما الـ 29 المرتقب، وذلك بعد النجاح الكبير الذي شهده الموسم 28 بتحقيقه رقماً قياسياً جديداً واستقطاب أكثر من 10 ملايين زائر، حيث ستستقبل ضيوفها بموسمها الجديد اعتباراً من 16 أكتوبر 2024 وحتى 11 مايو 2025.

تتميز القرية العالمية بكونها الوجهة العائلية الأكثر شعبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تمكنت من ترسيخ مكانتها محوراً للاحتفاء بثقافات العالم، فضلاً عن كونها الوجهة المتكاملة لاستكشاف ألذ المأكولات وأروع العروض. وستطرح القرية العالمية خلال موسمها الـ29، مجموعةً من العروض والبرامج والوجهات الجديدة التي ستتضمن استضافة المزيد من الثقافات، والتجارب الترفيهية غير المسبوقة، فضلاً عن التحسينات الكبيرة التي ستطرأ على مرافق الوجهة وبنيتها التحتية.

أخبار ذات صلة
شرطة دبي تطلق «البراحة المجتمعي»
تكريم فريق عمل مجلس القيادة الشابة في «شرطة دبي»

ويترقب الملايين من زوار القرية العالمية من جميع أنحاء العالم، افتتاح موسمها الجديد لاستكشاف عجائبها وعالمها الأكثر روعةً ، إلى جانب خياراتها المتنوعة من حيث منافذ التسوق والمطاعم والعروض والوجهات الترفيهية التي تجسد ثقافات مختلفة من جميع أنحاء العالم. 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
القرية العالمية
دبي
آخر الأخبار
الإصابة تحرم منتخب فرنسا من جهود تشواميني
الرياضة
الإصابة تحرم منتخب فرنسا من جهود تشواميني
اليوم 11:18
"الطوارئ والأزمات" تعلن انتهاء الحالة المدارية في بحر العرب
علوم الدار
"الطوارئ والأزمات" تعلن انتهاء الحالة المدارية في بحر العرب
اليوم 11:00
جنود أوكرانيون يستقلون مركبة عسكرية في منطقة بأوكرانيا
الأخبار العالمية
أوكرانيا تسقط عدداً من الطائرات المسيرة
اليوم 10:38
وفاة 13 شخصاً جراء عاصفة مدارية تضرب الفلبين
الأخبار العالمية
وفاة 13 شخصاً جراء عاصفة مدارية تضرب الفلبين
اليوم 10:37
زلزال(موضوعية)
الأخبار العالمية
زلزال قوي يضرب تشيلي
اليوم 10:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©