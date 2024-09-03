شرطة أبوظبي: عودة آمنة للمدارس وخطة شاملة لتوفير السلامة للطلاب

استقبلت القيادة العامة لشرطة أبوظبي العام الدراسي الجديد «2024 - 2025» بخطة شاملة، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، بالتركيز على تأمين عودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة، وذلك ضمن استراتيجيتها في تعزيز الأمن والأمان وأمن الطرق، وحثت الجميع على ضرورة التعاون المشترك لتوفير مقومات السلامة والأمان لطلبة وطالبات المدارس.

وهنأت الطلاب ‏وأولياء الأمور والهيئات التدريسية والإدارية بالعام الدراسي الجديد، متمنيةً أن يكون عاماً سعيداً على الجميع، ومؤكدة على أهمية توفير جميع الممكنات التي تعزز سلامة أبنائنا الطلبة والطالبات، واتخاذ كافة التدابير لضمان سلامتهم ووقايتهم وحمايتهم من المخاطر، وثمنت الجهود المخلصة في سبيل الارتقاء بالتعليم والوصول به إلى الآفاق العالمية، بما يلبي احتياجات المجتمع من مخرجات تعليمية على درجة كبيرة من الكفاءة تواكب حركة التقدم والازدهار التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة في المجالات كافة، والعمل بإخلاص من أجل بناء جيل المستقبل القادر على التفكير والابتكار والإبداع ومواصلة المسيرة، والوصول بها إلى أعلى معايير التنافسية العالمية.

وأعد قطاع الأمن الجنائي برنامجاً توعوياً ضمن الأولوية الاستراتيجية «الوقاية من الجريمة»، يتضمن تقديم محاضرات للطلبة والطالبات والكوادر التعليمية والإدارية بالمدارس وأولياء أمور الطلبة حول مختلف الموضوعات، مثل مخاطر المخدرات على الفرد والمجتمع، وتعزيز التوعية حول الجرائم الإلكترونية مثل التنمر الإلكتروني والإساءة عبر الإنترنت والابتزاز الإلكتروني، إلى جانب غيرها من الموضوعات التي تهدف إلى غرس مفاهيم المواطنة الإيجابية، وتعميق السلوكيات والقيم الصحيحة، وتعزيز التوعية الأمنية الاستباقية.

وتعمل مديرية المرور والدوريات الأمنية بقطاع العمليات المركزية، ضمن الهدف الاستراتيجي لشرطة أبوظبي «التوعية والثقافة المرورية»، على تكثيف برامج التوعية المختلفة، بالتركيز على تنفيذ المبادرات الميدانية وعقد المحاضرات وورش العمل التي تستهدف السائقين ومشغلي حافلات النقل العام، وشرائح المجتمع المدرسي من الطلاب وأولياء الأمور وإدارات المدارس ومشرفي الحافلات المدرسية، لتعزيز السلوكيات المرورية الإيجابية لمختلف الفئات من مستخدمي الطريق، وتعريفهم بالقوانين والأنظمة، وبلوغ أعلى معايير السلامة المرورية لأبنائنا الطلبة أثناء توجههم لمدارسهم وعودتهم منها.

وتشمل الخطة تكثيف الدوريات المرورية على التقاطعات والطرق الداخلية والخارجية في الإمارة، ودوريات رقباء السير ‏ لتنظيم حركة السير والمرور وتسهيل حركة الحافلات المدرسية، والتأكد من معابر المشاة لتأمين السلامة المرورية لأبنائنا الطلبة أثناء النزول من المركبة وحتى الوصول إلى باب المدرسة.

كما تنفذ إدارة الإعلام الأمني بقطاع شؤون القيادة برنامج توعية للوقاية من الجريمة وتعزيز الثقافة المرورية، تزامناً مع بدء العام الدراسي، يتم من خلاله نشر رسائل وأفلام توعية متنوعة من خلال وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، تسلط الضوء على تعزيز توعية الجمهور بحماية أبنائهم من الجرائم الإلكترونية بكافة أنواعها، وحثهم على متابعة أبنائهم، كما توجه رسائل متنوعة للسائقين لتوعيتهم بأهمية الانتباه أثناء قيادة مركباتهم، وخفض السرعات بالقرب من المدارس، والالتزام بالقيادة الآمنة، وبالوقوف الكامل للمركبات عند فتح ذراع «قف» للحافلات، إلى جانب حثهم على التعاون مع عناصر دوريات المرور، في تعزيز انسيابية الحركة.

130 من أعضاء «كلنا شرطة» يشاركون في استقبال طلبة المدارس

شارك 130 من أعضاء «كلنا شرطة» في مبادرة «مدارس أكثر أمناً»، والتي شملت تأمين عودة الطلبة والطالبات إلى المدارس مع بداية العام الدراسي الجديد.

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود أعضاء «كلنا شرطة» في مساندة الفرق الشرطية بالتوعية والتنظيم، وإيجاد بيئة مدرسية آمنة ومحفزة على تحقيق الأمن المستدام، والمحافظة على سلامة الطلبة وسلامة مستخدمي الطريق.

وأكدت شرطة أبوظبي على أهمية توفير جميع الممكنات التي تعزز سلامة أبنائنا الطلبة والطالبات واتخاذ التدابير الضرورية كافة، لضمان سلامتهم ووقايتهم وحمايتهم من المخاطر، مثمنة الجهود المخلصة في سبيل الارتقاء بالتعليم والوصول به إلى الآفاق العالمية.

دورية السعادة تستقبل الطلبة بالورود والهدايا

شاركت دورية السعادة والطفل وفرسان شرطة أبوظبي والموروث الشرطي، وفرقة الشرطة الموسيقية وعناصر رجال الشرطة، في استقبال طلبة المدارس بالورود والهدايا في أول يوم من العام الدراسي، تحت شعار «عودة آمنة للمدارس»، في كل من أبوظبي والعين والظفرة، ضمن الأولوية الاستراتيجية وهي إسعاد المجتمع والمشاركة المجتمعية.

وأكدت شرطة أبوظبي أن مشاركة إداراتها في استقبال العام الدراسي الجديد تسهم في تعزيز التوعية من أجل سلامة الطلاب، مشيدة برعاية ودعم القيادة للتعليم الذي يعد ركناً أساسياً في مسيرة تنمية بلادنا، ومنظومة متكاملة ومتطورة تقوم على التعاون بين الأسرة والمدرسة، والجمع بين المعرفة والأخلاق والتربية، والاستفادة من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بوعي ومسؤولية.

وحثت السائقين على الانتباه والتركيز أثناء القيادة في منطقة المدارس وعند خطوط المشاة وعلامات الطريق ومحيطه، وإجراءات السلامة المرورية والتقيد بها، تجنباً لوقوع الحوادث، وحثت سائقي المركبات والحافلات المدرسية على عدم التجاوز، والتقيد بالسرعة المحددة على الطرقات، حفاظاً على طلبة وطالبات المدارس.

وأكدت على أهمية دور الشركاء الاستراتيجيين في تعزيز التوعية والثقافة المرورية والمشاركات المجتمعية، لافتة إلى اهتمام شرطة أبوظبي المستمر بتعزيز الوعي المروري للسائقين ومستخدمي الطريق وأبنائنا الطلبة والطالبات، وإلى أهمية التعاون المشترك في تحقيق أهداف منظومة السلامة المرورية في المجتمع.

ورحبت إدارة الدوريات الخاصة بشرطة أبوظبي، ومن خلال دورية الفرسان «الخيالة»، بأبنائنا الطلبة وأولياء الأمور في عامهم الدراسي الجديد، واستقبل قسم الموروث الشرطي بإدارة المراسم والعلاقات العامة طلاب المدارس بالزي الأول لشرطة أبوظبي لإبراز دوره في حفظ الأمن والأمان والتواجد في كل المحافل والفعاليات.



تعزيز التوعية المرورية لسائقي ومشرفي الحافلات المدرسية

نفذت مديرية المرور والدوريات الأمنية بشرطة أبوظبي، وبالتعاون مع مؤسسة مواصلات الإمارات، ورشاً توعوية لسائقي ومشرفي الحافلات المدرسية حول القيادة الآمنة، لتعزيز إجراءات السلامة لطلبة وطالبات المدارس مع بدء العام الدراسي الجديد 2024 - 2025 في كل من أبوظبي والعين والمناطق الخارجية.

وتسهم ورش التوعية في تعزيز وعي السائقين والمشرفين بقواعد السير والمرور ووضع سلامة الطلاب في الأولوية، والالتزام بمعايير القيادة الآمنة وإجراءات السلامة المرورية، وإطلاع المشرفين والمشرفات على أنظمة السلامة المرورية، وتعزيز السلوكيات الإيجابية وإرشادهم بمخاطر ارتكاب المخالفات.

واشتملت الورش على حفل نظمته مؤسسة مواصلات الإمارات، وتضمن تكريم القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ضمن الشركاء الاستراتيجيين بمدرسة الريادة في أبوظبي، تقديراً لجهودها في تعزيز التوعية المرورية لسائقي ومشرفي الحافلات المدرسية في إمارة أبوظبي خلال العام الدراسي الماضي 2023 - 2024.

وتحرص شرطة أبوظبي على التعاون مع مؤسسة مواصلات الإمارات ضمن جهود التوعية المرورية وفي إطار الإجراءات المتبعة، لضمان عودة مدرسية آمنة لطلبة وطالبات المدارس.

وعززت إدارة المرور والدوريات الأمنية في منطقة العين، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، التوعية لسائقي الحافلات المدرسية بمواصلات الإمارات في مسرح نادي ضباط شرطة منطقة العين حول السلامة المرورية للطلاب، وتعريفهم بأهمية فتح ذراع «قف» من أجل سلامة الطلبة ومستخدمي الطريق، وشاركت إدارة الشرطة المجتمعية العين بالتعريف بمنظومة «كلنا شرطة»، مؤكدة اهتمامها بتعميق الوعي الأمني لدى أعضاء «كلنا شرطة» دعماً للجهود الرامية للوقاية من الجريمة، وحث قسم المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة - العين سائقي الحافلات المدرسية على أهمية القيادة الآمنة لتفادي تراكم النقاط في سجل السائقين وما يترتب عليه من مخالفات.

وشاركت هيئة أبوظبي للدفاع المدني - العين بعقد ورشة توعوية حول الإجراءات الصحيحة لاستخدام طفايات الحريق، ومحاضرة عن الإسعافات الأولية وأهميتها لتعزيز تدابير السلامة والوقاية للسائقين، وأطلعت شركة «ساعد» للأنظمة المرورية سائقي الحافلات المدرسية حول المزايا الجديدة لتطبيقها الذكي في اختصار رحلة المتعامل وتوفير الوقت والجهد، والاستفادة من التقنيات الحديثة في عملية تخطيط الحوادث المرورية البسيطة.

وقدم مستشفى NMC العين محاضرة توعية طبية بإجراء مجموعة من الفحوصات الطبية، كفحص الضغط ومستوى السكر في الدم، إلى جانب تقديم النصائح والإرشادات الصحية، وقدم فرع التوعية والتثقيف المروري بإدارة المرور والدوريات الأمنية بمنطقة العين والشركاء الاستراتيجيون الهدايا الرمزية لسائقي الحافلات المدرسية، إلى جانب مسابقات التوعية والتثقيف المختلفة.

وعقد فرع التوعية والتثقيف المروري بالمناطق الخارجية محاضرات وورشة تعريفية حول إجراءات السلامة المدرسية لسائقي ومشرفات الحافلات المدرسية، ركزت على توضيح كيفية الصعود والنزول ومرافقة الطالب أثناء تواجده في الحافلة، وتعزيز سلامته ووقايته من المخاطر أثناء رحلة الذهاب والإياب، وكيفية استخدام المخارج في الحالات الطارئة، إلى جانب الإرشادات والنصائح المرورية وأهمها التقيد بالسرعات المقررة أثناء القيادة، وربط حزام الأمان، وعدم الانشغال بغير الطريق.

شرطة أبوظبي و«بنك أبوظبي الأول» يسعدان الأطفال الأيتام

أسعدت شرطة أبوظبي وبنك أبوظبي الأول FAB الأطفال الأيتام، بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بمناسبة العودة للمدارس، وذلك ضمن أولويتها في إسعاد المجتمع.

ونفذت المبادرة إدارة الإعلام الأمني بقطاع شؤون القيادة ودورية السعادة بمديرية المرور والدوريات الأمنية، وقدم بنك أبوظبي الأول FAB الحقائب والمستلزمات الدراسية للأطفال الأيتام، فيما أعربت الهيئة عن بالغ شكرها وتقديرها للمبادرة الإنسانية التي تركت أثراً طيباً وأدخلت الفرحة في نفوس الأطفال.

وتأتي مشاركة شرطة أبوظبي في المبادرة، تعزيزاً لمفهوم العمل الخيري، وتجسيداً لقيم المحبة والتسامح والعطاء التي رسخها مؤسس الدولة المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وقيادتنا الرشيدة في نفوسنا لتؤكد أهمية التواصل مع مختلف فئات المجتمع.

وركزت المبادرة على التواصل الإيجابي لإسعاد الأطفال وتعريفهم بقواعد السير والمرور، وأهمية الالتزام بحزام الأمان أثناء القيادة أو ركوب المركبة، تفادياً لوقوع الحوادث المرورية، إلى جانب تقديم شرح حول دور دورية السعادة في تعزيز ونشر الإيجابية المرورية.

وقوف المركبات إلزامياً عند رؤية إشارة «قف» بالحافلات المدرسية

دعت مديرية المرور والدوريات الأمنية السائقين إلى الوقف التام عند فتح إشارة «قف» الجانبية بالحافلات المدرسية لجميع المركبات على «الطرق المفردة» في كلا الاتجاهين بمسافة لا تقل عن خمسة أمتار، وعلى الطرق المزدوجة يتم التوقف الكامل لجميع المركبات السائرة في اتجاه سير المركبة بمسافة لا تقل عن خمسة أمتار.

وأكدت أنه سيتم تطبيق المادة «91» عبر الرصد الآلي، وهي «عدم التوقف أثناء مشاهدة المركبة لإشارة «قف» الخاصة بحافلات طلبة المدارس» بالغرامة 1000 درهم و10 نقاط مرورية.