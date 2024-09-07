«تريندز» يحتفل بمرور عِقدٍ من الزمان على تأسيسه

أبوظبي (الاتحاد)

يستعد مركز تريندز للبحوث والاستشارات للاحتفاء بمرور عِقدٍ من الزمان على تأسيسه (اليوبيل البرونزي)، حيث سيقيم حفلاً كبيراً غداً في القاعة الكبرى بفندق «الريتز كارلتون» أبوظبي.

ويحظى الحفل برعاية رسمية من قبل وزارة التسامح والتعايش، فيما سيكون مركز الاتحاد للأخبار راعياً إعلامياً و«نافس» الراعي الداعم للكوادر الوطنية، وشركة «AIE3» الراعي للذكاء الاصطناعي.

ويأتي هذا الاحتفال، الذي سيحضره عدد من أصحاب المعالي والشركاء وجمع من الباحثين والمفكرين والإعلاميين، تتويجاً لمسيرة حافلة بالإنجازات، حيث تمكن المركز خلال السنوات العشر الماضية من ترسيخ مكانته كأحد أهم المراكز البحثية على مستوى العالم، وذلك بفضل جهود فريق عمله المتميز ودعم شركائه الاستراتيجيين.

وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز: «إن هذا الاحتفال يأتي تأكيداً على التزام المركز بدوره الريادي في مجال البحوث الاستراتيجية، مؤكداً أن المركز سيواصل مسيرته نحو تحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل».

وأضاف: «فخورون بما حققناه حتى الآن، ولكننا نطمح إلى المزيد. سنواصل العمل على تطوير أدواتنا البحثية، وتوسيع شبكة شراكاتنا، والمساهمة في بناء مستقبل أفضل لمنطقتنا والعالم».

وسيتضمن الحفل توزيع جوائز على الفائزين بجائزة «تريندز هاب للبحث العلمي»، وإطلاق العديد من المبادرات التدريبية والعلمية، وتكريم الشركاء وفريق العمل.