السبت 14 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الشعبة البرلمانية الإماراتية تشارك في مؤتمر «البرلمانيين الشباب» بأرمينيا

وفد الدولة خلال المشاركة (من المصدر)
14 سبتمبر 2024 01:02

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات تشارك في «مونديال» قفز الحواجز للخيول الصغيرة
جبل جيس يسجل أقل درجة حرارة في الدولة

شاركت سارة محمد فلكناز، وشيخة سعيد الكعبي، عضوتا المجلس الوطني الاتحادي ممثلتا الشعبة البرلمانية الإماراتية في المؤتمر العالمي العاشر للبرلمانيين الشباب، الذي ينظمه الاتحاد البرلماني الدولي، بالتعاون مع البرلمان الأرمني، خلال الفترة من 12 إلى 14 سبتمبر الجاري، في العاصمة يريفان بجمهورية أرمينيا.
وألقت سارة محمد فلكناز كلمة الشعبة البرلمانية الإماراتية في المؤتمر الذي حمل عنوان «تجنب الأجيال الضائعة: الحفاظ على التعليم والتوظيف في جميع الظروف»، حيث استعرضت الجهود والإجراءات التي اتخذتها دولة الإمارات لمواجهة الأزمات مؤكدة أن الشباب جزء شامل وحيوي من أجندة الدولة.
إلى ذلك، التقت سارة محمد فلكناز، معالي أدريان تشارلز دوفال رئيس الجمعية الوطنية في جمهورية موريشيوس، على هامش المشاركة في أعمال جلسات المؤتمر.

الشعبة البرلمانية الإماراتية
الشعبة البرلمانية
أرمينيا
الإمارات
سارة فلكناز
شيخة الكعبي
المجلس الوطني الاتحادي
الاتحاد البرلماني الدولي
آخر الأخبار
مبابي يضع سان جيرمان تحت «مقصلة العقوبات» في «استعراض القوة»!
الرياضة
مبابي يضع سان جيرمان تحت «مقصلة العقوبات» في «استعراض القوة»!
اليوم 10:31
الإمارات تشارك في «مونديال» قفز الحواجز للخيول الصغيرة
الرياضة
الإمارات تشارك في «مونديال» قفز الحواجز للخيول الصغيرة
اليوم 10:27
الدولار يهبط إلى أدنى مستوى في 9 أشهر مقابل الين
اقتصاد
الدولار يهبط إلى أدنى مستوى في 9 أشهر مقابل الين
اليوم 10:25
غرامة لرجل تسلق ملعب دورتموند
الرياضة
غرامة لرجل تسلق ملعب دورتموند
اليوم 10:12
أوساكا تنفصل عن مدرب الذكريات
الرياضة
أوساكا تنفصل عن مدرب الذكريات
اليوم 10:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©