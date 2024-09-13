الشعبة البرلمانية الإماراتية تشارك في مؤتمر «البرلمانيين الشباب» بأرمينيا

أبوظبي (الاتحاد)

شاركت سارة محمد فلكناز، وشيخة سعيد الكعبي، عضوتا المجلس الوطني الاتحادي ممثلتا الشعبة البرلمانية الإماراتية في المؤتمر العالمي العاشر للبرلمانيين الشباب، الذي ينظمه الاتحاد البرلماني الدولي، بالتعاون مع البرلمان الأرمني، خلال الفترة من 12 إلى 14 سبتمبر الجاري، في العاصمة يريفان بجمهورية أرمينيا.

وألقت سارة محمد فلكناز كلمة الشعبة البرلمانية الإماراتية في المؤتمر الذي حمل عنوان «تجنب الأجيال الضائعة: الحفاظ على التعليم والتوظيف في جميع الظروف»، حيث استعرضت الجهود والإجراءات التي اتخذتها دولة الإمارات لمواجهة الأزمات مؤكدة أن الشباب جزء شامل وحيوي من أجندة الدولة.

إلى ذلك، التقت سارة محمد فلكناز، معالي أدريان تشارلز دوفال رئيس الجمعية الوطنية في جمهورية موريشيوس، على هامش المشاركة في أعمال جلسات المؤتمر.