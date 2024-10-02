10 ملايين درهم من «خيرية الشارقة» لمحدودي الدخل

الشارقة (الاتحاد)

قدمت جمعية الشارقة الخيرية، خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، حزمة من المساعدات النقدية بقيمة 10.1 مليون درهم، من حساب الزكاة، في إطار دعم 7061 حالة من أصحاب الدخل المحدود، إلى جانب كبار السن والمطلقات والأرامل غير المستفيدين من المساعدات الحكومية، بما يضمن لهم الحياة الكريمة.

وقال عبدالله سلطان بن خادم، المدير التنفيذي لجمعية الشارقة الخيرية: «إن الجمعية تعول على زكاة المحسنين ومساهماتهم الخيرية لدعم الأسر المستحقة وتمكينها من الحصول على الحياة الكريمة، وتضم الجمعية بين سجلاتها عدداً كبيراً من الأرامل والأيتام والأسر المتعففة والمطلقات، إلى جانب المسنين ممن لا دخل يضمن لهم الحياة الكريمة، وتوفر لهذه الحالات مساعدات نقدية بشكل شهري منتظم، بما يمكنهم من توفير احتياجاتهم الضرورية للمعيشة الكريمة، ويتم صرف هذا النوع من المساعدة بناء على احتياج الحالة، والذي تحدده لجنة المساعدات بالجمعية».

وأوضح أنه تم تقديم المساعدة الشهرية للحالات المستحقة المسجلة بكشوف الجمعية بمقرها الرئيسي، وسائر إداراتها الفرعية في المدام والذيد وكلباء وخورفكان ودبا الحصن، وحل شهر سبتمبر بأعلى نسبة مصروفات شهرية بقيمة 1.165 مليون درهم، يليه شهر أغسطس بقيمة 1.163 مليون درهم.

وأشار إلى أن دور الجمعية مساندة الفقراء وذوي الدخل المحدود في استقرار أوضاعهم المعيشية، وأكد أن الجمعية تحرص على احترام خصوصية المستفيدين، من خلال إتاحة تقديم الطلبات من خلال الموقع الإلكتروني الذي يتيح مزيداً من السهولة والخصوصية، وبيّن أن ما تم تقديمه من مساعدات شملت الكثير من شرائح المعوزين، إنما جاء بفضل جود المتبرعين وصدقاتهم وإحسانهم، متوجهاً بالشكر لأصحاب الأيادي البيضاء الذين جادت أيديهم بالعطاء، داعياً إلى مزيد من المساندة والمساهمة في إنجاح مختلف برامج الجمعية التي تؤكد في المقام الأول الترابط والتكافل الاجتماعي بين جميع فئات المجتمع.