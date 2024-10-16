تدشين منصة «نحن الإمارات 2031 للذكاء الاستراتيجي»

دبي (الاتحاد)

دشَّنت حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، «منصة نحن الإمارات2031 للذكاء الاستراتيجي»، الهادفة لدعم تحقيق التوجهات والمستهدفات الوطنية لرؤية «نحن الإمارات 2031»، عبر نموذج جديد للتصميم الاستراتيجي مدعوم بالذكاء الاصطناعي.

جاء ذلك، ضمن أعمال مجالس المستقبل العالمية التي تنظمها حكومة دولة الإمارات بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، في الفترة من 15 إلى 17 أكتوبر الحالي، بحضور معالي محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، الرئيس المشارك لمجالس المستقبل العالمية، والبروفيسور كلاوس شواب، مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي.

وتمثل المنصة نموذجاً رقمياً مدعوماً بالذكاء الاصطناعي، يضم أفضل المصادر المعرفية العالمية، ونخبة الخبراء العالميين المتخصصين في مختلف القطاعات، وتهدف لدعم شبكة صناع السياسات والاستراتيجيات وقيادات حكومة الإمارات بقاعدة معرفية متخصصة في القطاعات ذات الأولوية التي تشملها رؤية نحن الإمارات 2031.

ويشكل تدشين المنصة تتويجاً لاتفاقية الشراكة الاستراتيجية المعرفية بين حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي التي تم توقيعها ضمن أعمال الدورة الـ 54 للمنتدى مطلع العام الحالي في دافوس، بحضور معالي محمد عبد الله القرقاوي، والبروفيسور كلاوس شواب، مؤسس، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، ووقَّعها كل من هدى الهاشمي، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، وستيفان ميرجينثالر، رئيس البحوث الاستراتيجية بالمنتدى.

وأكدت هدى الهاشمي، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، أن منصة نحن الإمارات 2031 للذكاء الاستراتيجي، تشكل داعماً مهماً لجهود حكومة دولة الإمارات في دفع وتعزيز الجهود الوطنية لتحقيق الرؤى والمستهدفات المستقبلية، من خلال ما ستوفره من حلول ومعارف وخبرات عالمية تمكِّن عملية تصميم الاستراتيجيات المعززة للمرونة والجاهزية والاستباقية الحكومية.

وقالت هدى الهاشمي: «إن المنصة تشكل إضافة نوعية جديدة لمسيرة الشراكة المثمرة بين حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، في مجالات استشراف وصناعة وتعزيز مستقبل العمل الحكومي، وتمكينه بالمنهجيات المتقدمة التي تنقل التخطيط الاستراتيجي إلى مرحلة جديدة، ترتكز على التطوير المستمر للاستراتيجيات والتصميم الاستباقي».

من جهته، أكد أوليفييه شواب، المدير التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، أهمية تبني وتطوير الحلول التكنولوجية وتوظيفها في تحقيق نقلات نوعية في العمل الحكومي، وقال: «من خلال دمج الذكاء الاستراتيجي في رؤية نحن الإمارات 2031، تظهر دولة الإمارات الأثر التحويلي الذي تمثله الحلول المتقدمة في الذكاء والرؤية المستقبلية على إمكانات الحكومة وقدراتها».

وأضاف شواب أن المنصة الجديدة ستدعم جهود حكومة دولة الإمارات في التطوير المستمر، وستعزز ريادتها عالمياً كدولة قيادية في تطوير وتنفيذ الحلول المستقبلية للتحديات العالمية.

وتغطي المنصة أكثر من 70 توجهاً عالمياً للسياسات والمواضيع ذات الأولوية الاستراتيجية لدولة الإمارات، وتقدم محتوى مبتكراً مدعوماً بالذكاء الاصطناعي للمسؤولين الحكوميين، بالاعتماد على مجموعة واسعة من تقارير المنتدى والمقالات الأكاديمية ورؤى الخبراء، بما في ذلك شبكة شركاء المحتوى في المنتدى.

وتدعم البيانات المتخصصة التي توفرها المنصة عمليات وضع السياسات وتصميم الاستراتيجيات، بما يواكب مستهدفات أهداف رؤية نحن الإمارات 2031. كما تؤدي المنصة دور مركز لجمع المعلومات والبيانات، يمكن القيادات الحكومية من مشاركة الأفكار والمبادرات التحويلية، بما يعزز النهج التعاوني والتكاملي على المستوى الوطني.

2500 خبير دولي

تمثل «منصة نحن الإمارات 2031 للذكاء الاستراتيجي» مبادرة هادفة لدعم تحقيق التوجهات والمستهدفات الوطنية لرؤية «نحن الإمارات 2031»، من خلال تطوير نموذج جديد للتصميم الاستراتيجي، مدعوم بالذكاء الاصطناعي، يقوم على توظيف المصادر العالمية المتخصصة، والاستفادة من البيانات والمعلومات التي يقدمها أكثر من 2500 خبير دولي وأكثر من 450 مصدراً عالمياً، في بناء الاستراتيجيات الحكومية على أسس علمية وعملية. وتستفيد المنصة من المحتوى الثري الذي توفره «منصة الذكاء الاستراتيجي» الخاصة بالمنتدى الاقتصادي العالمي، والتي تغطي مجموعة واسعة من المواضيع.