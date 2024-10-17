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علوم الدار

«بيئة أبوظبي» تستخدم بذور النباتات البرية في إعادة تأهيل الموائل الطبيعية

استخدام بذور نباتات البيئة المحلية في مشاريع إعادة التأهيل (من المصدر)
18 أكتوبر 2024 01:15

إيهاب الرفاعي (أبوظبي) 

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تستخدم هيئة البيئة في أبوظبي بذور النباتات البرية المحلية التي أصبحت تضمُّ ما يزيد على 70 نوعاً تم جمعها من مختلف الموائل الطبيعية في الإمارة في العديد من المشاريع التي تنفِّذها، وذلك في إطار خطط الهيئة للحفاظ على النباتات المحلية والتوسع في زراعتها والاستفادة منها في المشاريع التابعة لها.
وتتنوع جهود الهيئة في إعادة تأهيل الموائل الطبيعية بالنباتات، بجانب المحافظة على النباتات المحلية، وذلك بإنشاء مشتل خاص في منطقة الظفرة، وصلت طاقته الإنتاجية إلى نحو 500.000 شتلة سنوياً (تنتمي إلى نحو 68 نوعاً من النباتات المحلية)، وتُستخدَم الشتلات المنتجة في مشاريع إعادة تأهيل بعض الموائل البرية التي تنفِّذها الهيئة مع شركائها.
وقامت هيئة البيئة بزيادة الغطاء النباتي من خلال ضمان التجدد الطبيعي ونثر البذور، الأمر الذي ساعد على استقرار التربة وقدرتها على الاحتفاظ بالرطوبة.
ويساهم اختيار الأنواع المحلية المناسبة لكل منطقة محددة في ضمان تكيف النباتات المدخلة بشكل جيد مع الظروف المحلية. 

الموائل الطبيعية 
ونفَّذت الهيئة مشاريع عدة لإعادة تأهيل عدد من الموائل البرية، حيث نجحت في زراعة وإعادة تأهيل بعض الموائل الطبيعية بنباتاتها المميزة، كزراعة شجيرات الغضا والسمر في كلٍّ من محميتي الغضا الطبيعية ومتنزّه جبل حفيت الوطني.
ولدى الهيئة خطة سنوية متكررة لنثر البذور للنباتات المحلية وزراعتها ضمن الموائل الطبيعية، ومشاريع تستخدم التكنولوجيا الحديثة لنثر البذور باستخدام الطائرات من دون طيار واستخدام أنظمة الري تحت السطحية المقنّنة لاستخدام المياه، حيث تنثر سنوياً ما لا يقل عن مليون بذرة من نباتات برية مختلفة في جميع المحميات، بهدف إثراء محتوى التربة الطبيعي من البذور، وزيادة الغطاء النباتي الطبيعي. 

خصائص بيئية 
تتميز النباتات المحلية بخصائص بيئية وجمالية تؤهلها للاستخدام في مشاريع التجميل الطبيعي لما تتميز به من خصائص يمكن معها تحقيق العديد من الفوائد كانخفاض استهلاك مياه الري وبنسبة توفير تصل إلى نحو 80% من معدل الاستهلاك في النباتات الأخرى، وانخفاض تكلفة التشغيل والصيانة، وبنسبة توفير تصل إلى نحو 60% من تكلفة بقية النباتات.
علاوة على تقليل نسبة التلوث، وذلك نتيجة لقلة عمليات التسميد واستخدام المبيدات الحشرية، والمحافظة على الموارد الطبيعية، خاصة المياه الجوفية واستدامتها، وكذلك المحافظة على النباتات البرية، خصوصاً المهددة بالانقراض، بالإضافة إلى إبراز النباتات البرية كنباتات تجميلية وإلقاء الضوء عليها كجزء من هوية المنطقة.

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