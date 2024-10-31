«رأس الخيمة للقرآن الكريم» تعقد لقاء تعريفياً مع أئمة ومؤذني المساجد

رأس الخيمة (الاتحاد)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، نظمت جائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم في دورتها الثالثة والعشرين، لقاءً تعريفياً مع أئمة ومؤذني المساجد في إمارة رأس الخيمة، وذلك في مسجد الشيخ زايد الكبير، وبالتعاون مع مكتب الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في رأس الخيمة.

وجرى، خلال اللقاء، الذي ضم حوالي ألف إمام ومؤذن يعملون في مساجد الإمارة كافة، التعريف بالجائزة وآلية التسجيل فيها وعرض مسابقاتها المتنوعة للأئمة والمؤذنين، والمفتوحة للمواطنين والمقيمين، وفق شروط وضوابط محددة من قبل اللجنة المنظمة للجائزة، وهي مسابقة القرآن الكريم لأئمة ومؤذني المساجد، وبقية المسابقات القرآنية، ومسابقة الحديث الشريف، ومسابقة ومضات من الإمارات، وهي مسابقة دولية مخصصة لجميع المشاركين على مستوى العالم.

وأكد الدكتور أحمد إبراهيم سبيعان الطنيجي، أمين عام جائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم، رئيس اللجنة العليا المنظمة للجائزة، حرص اللجنة في كل دورة على استقطاب أكبر عدد ممكن من شرائح المجتمع، من جميع الأعمار والجنسيات، ومن ضمنهم فئة أئمة ومؤذني المساجد في إمارة رأس الخيمة.