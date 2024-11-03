النائب العام للدولة: عَلَم الإمارات راية فخرنا وعزتنا

أبوظبي (وام)

أكد المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، أن يوم العَلَم مناسبة فخر واعتزاز بالوطن ورايته الشامخة، تتجسد فيها أسمى معاني الوحدة والانتماء الراسخة في نفوس أبناء الدولة، وهي قيم غرسها مؤسس دولتنا وباني نهضتنا المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي وضع مع إخوانه المؤسسين القواعد الأولى لدولة أصبحت محط أنظار العالم، وبات علَمها يرفع عالياً في المحافل الدولية، ليروي في علاه قصة نجاح الاتحاد.

وقال المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، في كلمة له بهذه المناسبة الوطنية: «إن الاحتفال برفع العَلَم، يعتبر مناسبة يجدد فيها شعب الإمارات عهد ولائه ووفائه لقادته وانتمائه الخالد لوطنه، وعَلَم الإمارات هو راية فخرنا وعزتنا ورمز وحدتنا وهويتنا الوطنية».

وأضاف النائب العام للدولة: «نحتفل بيوم العَلَم الإماراتي أسرة واحدة في ظل قيادتنا الرشيدة، ونعاهد الله والوطن والقيادة على مواصلة مسيرة الوفاء والولاء والانتماء، وبذل المزيد من الجهد في خدمة الوطن لنكون لبنة في صرح بلادنا السامي محافظين على العدالة بأغلى ما نملك لتظل دولة الإمارات أبد الدهر أرض الخير والأمن والعدل».