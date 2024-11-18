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حمدان بن زايد: فرحة مشتركة بين أبناء الإمارات وعُمان

حمدان بن زايد: فرحة مشتركة بين أبناء الإمارات وعُمان
19 نوفمبر 2024 02:39

أبوظبي (الاتحاد)

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هنّأ سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، أشقاءنا في سلطنة عُمان، قيادةً وشعباً، بمناسبة احتفالهم باليوم الوطني، مؤكداً سموه أن الفرحة مشتركة بين أبناء الإمارات وعُمان، تربطنا علاقات الأخوة والتاريخ والمصير الواحد. 
وكتب سموه، عبر منصة «إكس» أمس: «نبارك لأشقائنا في سلطنة عُمان، قيادةً وشعباً، احتفالهم باليوم الوطني. هذه المناسبة العزيزة هي فرحة مشتركة بين أبناء الإمارات وعُمان، تربطنا علاقات الأخوة والتاريخ والمصير الواحد. نسأل الله أن يديم على بلدينا الأمن والازدهار».

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