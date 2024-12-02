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علوم الدار

سيف غباش: نجدد العهد بمواصلة رحلة الاتحاد وصون مكتسباته

سيف غباش: نجدد العهد بمواصلة رحلة الاتحاد وصون مكتسباته
3 ديسمبر 2024 03:22

أبوظبي (وام)

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أكد معالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن عيد الاتحاد يمثل محطة تاريخية بارزة في مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث نجدد فيه العهد بمواصلة رحلة الاتحاد وصون مكتسباته.
وقال معاليه في كلمة له بمناسبة عيد الاتحاد الـ53، «الاتحاد محطة تاريخية مُلهمة، وبداية رحلة استثنائية أرست دعائم نهضة عنوانها الوحدة والتلاحم بين القيادة والشعب».
ورفع معالي سيف سعيد غباش بهذه المناسبة أسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وأولياء العهود ونواب الحكام وشعب الإمارات، بمناسبة عيد الاتحاد الـ53 لدولة الإمارات العربية المتحدة. وأشار معاليه إلى أن الإمارات اليوم، بفضل رؤية قيادتها الرشيدة، أصبحت نموذجاً حضارياً للتفرد والتميز في تحقيق الإنجازات في مختلف المجالات التنموية.
وأضاف معاليه «عيد الاتحاد مناسبة للتأمل في المكتسبات الوطنية والاحتفاء بروح العطاء والإرادة التي صنعت من الإمارات وطناً للفخر والتميز».

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