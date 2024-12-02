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علوم الدار

لطيفة بنت محمد: حكاية فخر ملهمة تستحق أن تروى

لطيفة بنت محمد: حكاية فخر ملهمة تستحق أن تروى
3 ديسمبر 2024 03:22

دبي (الاتحاد)

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أكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، أن عيد الاتحاد الذي يوافق الثاني من ديسمبر من كل عام، هو حكاية فخرٍ ملهمة تستحق أن تروى، ومناسبة عظيمة للاحتفاء بهويتنا وقيَمنا وبمسيرة التقدم والإنجازات التي حققتها دولتنا الحبيبة في جميع المجالات، والاعتزاز بالروح الوطنية وبالترابط والتلاحم بين القيادة والشعب، وقالت: «في عيد الاتحاد الـ 53 نرفع هاماتنا نحو السماء.. نحو صرح الاتحاد الشامخ الذي أرسى دعائمه الآباء المؤسسون فحققوا أحلام وتطلعات شعب الإمارات.. واتّحدت القلوب والأرواح.. وأصبحت دولة الإمارات نموذجاً يحتذى به في الوحدة الوطنية والريادة والتميز.. حيث نقف اليوم على أرضٍ واحدة.. قيادة وشعباً.. تحت رايةٍ واحدة.. تجمعنا روح واحدة تتطلع نحو المستقبل لنكمل مسيرة البناء والتطوير وصنع الإنجازات في دولةٍ لا تقبل إلا بالمركز الأول». 
وأضافت سموها: «يجسد يوم الثاني من ديسمبر في دولة الإمارات مفهوم الإرادة والإصرار والإيمان بأن المستحيل هو بداية الطريق نحو الإنجاز، ويعكس الفِكر المستنير لقيادتنا الرشيدة بأن بناء الأوطان يبدأ من بناء الإنسان الذي يعد الثروة الحقيقية للمجتمعات، والأساس الذي تقوم عليه الإنجازات».

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