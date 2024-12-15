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علوم الدار

إطلاق منصة «لوجيستي» لخدمات النقل التجاري

إطلاق منصة «لوجيستي» لخدمات النقل التجاري
16 ديسمبر 2024 01:11

دبي (وام)

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أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بالتعاون مع شركة «تركر»، المنصة الرقمية المتخصصة في الشحن البري، منصة «لوجيستي» الرقمية بالشراكة مع القطاع الخاص، لتقديم خدمات النقل التجاري للمتعاملين وقطاع الأعمال، وإدارة أسطول مركبات النقل التجاري اللوجستي، وتوفير خدمة الحجز والتتبع عند الطلب.
وتسهم المنصة في إحداث نقلة نوعية في القطاع اللوجستي، وتعزيز مكانة دبي وجهة رائدة للخدمات اللوجستية على مستوى المنطقة، وإعادة تعريف عملية نقل البضائع في دبي، وربط المتعاملين بمزودي خدمات النقل التجاري، وتحسين خدمة المستخدمين من خلال تقديم خدمات تتميز بالكفاءة والسهولة والاعتمادية.
 وقال معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في «الهيئة»، إن إطلاق منصة «لوجيستي» يأتي ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في تعزيز التنافسية العالمية لإمارة دبي، باعتبارها مركزاً رائداً للمال والأعمال والاقتصاد، ودعم أجندة دبي الاقتصادية «D33»، الرامية إلى ترسيخ مكانة إمارة دبي، باعتبارها واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم.

هيئة الطرق والمواصلات
دبي
الشحن البري
مطر الطاير
محمد بن راشد
أجندة دبي الاقتصادية
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