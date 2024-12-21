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علوم الدار

إنهاء مشروع إنشاء طرق داخلية بالمويهات والروضة في عجمان

جانب من الطرق الداخلية التي تم إنجازها (من المصدر)
22 ديسمبر 2024 01:49

عجمان (وام)

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أعلنت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، إتمام تنفيذ مشروع إنشاء مجموعة من الطرق الداخلية في منطقتي المويهات والروضة، بهدف تحسين الوصول إلى الأراضي والمساكن وتطوير البنية التحتية، بما يعزز الترابط بين عناصر البنية التحتية والمجتمعات السكنية ويدعم التنمية العمرانية في الإمارة.
وشمل المشروع إنشاء طرق بطول إجمالي قدره 10 كيلومترات في منطقتي المويهات والروضة، مما يسهم في تسهيل حركة المرور والوصول إلى المساكن داخل المنطقتين، وذلك تحفيزاً لعمليات البناء والاستثمار، ودعم النمو العمراني في المنطقة.
أعلى المعايير
قال الدكتور المهندس محمد أحمد بن عمير المهيري، المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية بالدائرة، إن إنجاز المشروع يأتي ضمن جهود الدائرة المستمرة لتطوير شبكة الطرق في الإمارة، إذ يسهم في تحسين وصول المواطنين والمقيمين إلى مساكنهم، ويدعم التنمية العمرانية في منطقتي المويهات والروضة.
وأضاف: أن المشروع تم تنفيذه وفقاً لأعلى المعايير الفنية والهندسية، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يعكس التزام الدائرة الكامل بتطوير شبكة الطرق والبنية التحتية في الإمارة، وتلبية احتياجات المجتمع المتزايدة. وأكد المهيري أن هذا المشروع يسهم بشكل كبير في تحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين، ويساعد في تحقيق التكامل بين مختلف عناصر البنية التحتية لتوفير بيئة معيشية أكثر راحة وسلاسة. ويعكس المشروع التزام الدائرة بتوفير بنية تحتية متكاملة تواكب احتياجات المجتمع، وتعزز جودة الحياة في مختلف مناطق الإمارة.

دائرة البلدية والتخطيط
عجمان
الطرق الداخلية
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