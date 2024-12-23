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علوم الدار

محمد بن راشد يهنئ البروفيسور عمر ياغي لفوزه بجائزة نوابغ العرب عن فئة العلوم الطبيعية

محمد بن راشد
23 ديسمبر 2024 11:30

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، البروفيسور عمر ياغي من الأردن، الفائز بجائزة نوابغ العرب عن فئة العلوم الطبيعية لعام 2024.

وقال سموه إن البروفيسور عمر ياغي، أستاذ الكيمياء بجامعة كاليفورنيا، بيركلي، قدم إسهامات استثنائية في مجال الكيمياء الشبكية. 

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عمر ياغي الفائز بجائزة نوابغ العرب.. إسهامات استثنائية في مجال الكيمياء الشبكية

وقال سموه عبر منصة إكس:"نبارك للفائز بجائزة نوابغ العرب عن فئة العلوم الطبيعية لعام 2024، البروفيسور عمر ياغي من الأردن. قدّم البروفيسور عمر ياغي، أستاذ الكيمياء بجامعة كاليفورنيا، بيركلي، إسهامات استثنائية في مجال الكيمياء الشبكية. حيث أسهمت ابتكاراته في تطوير تطبيقات رائدة لمواجهة تحديات الطاقة، والمياه، والبيئة، ونشر أكثر من 300 بحث علمي، وحظيت أعماله بأكثر من 250,000 استشهاد علمي… نبارك له هذا الإنجاز العلمي، ونؤكد أن منطقتنا غنية بالعقول القادرة على صنع إضافات حقيقية للمعرفة البشرية في العديد من المجالات".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
نوابغ العرب
الأردن
محمد بن راشد
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