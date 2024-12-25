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علوم الدار

30 عملية قسطرة قلب للأطفال في بنجلاديش

تعمل الجمعية على توفير العمليات الجراحية للأطفال الذين يعجزون عن تحمل تكاليف العلاج (من المصدر)
26 ديسمبر 2024 00:59

الشارقة (الاتحاد)

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نفذت جمعية الشارقة الخيرية 30 عملية قسطرة قلب للأطفال في مستشفى المؤسسة الوطنية للقلوب بمنطقة سلهت في بنجلاديش، ضمن حملة «القلوب الصغيرة» التي تستهدف علاج الأطفال المصابين بأمراض قلبية خلقية خطيرة، وهذه الحملة ليست الأولى في بنجلاديش، بل هي جزء من جهود الجمعية المستمرة التي تهدف إلى توفير العلاج اللازم للأطفال الذين يولدون بأمراض قلبية تحتاج إلى تدخل جراحي، سواء عن طريق القسطرة أو عمليات القلب المفتوح، والتي تكون باهظة التكلفة، ولا يستطيع العديد من الأهالي تحملها.
وتهدف حملة «القلوب الصغيرة» إلى تقديم الدعم الطبي اللازم للأطفال الذين يعانون أمراضاً قلبية، حيث تتوجه الجمعية عبر هذه الحملة إلى مختلف البلدان في أنحاء العالم، مستهدفة إنقاذ حياة الأطفال الذين هم في أمسّ الحاجة إلى تدخلات جراحية عاجلة. وتعمل الجمعية على توفير العمليات الجراحية للأطفال الذين يعجزون عن تحمل تكاليف العلاج، ليمنحوا فرصة جديدة للحياة.
وقال الدكتور أحمد الكمالي، استشاري قلب الأطفال بمستشفى القاسمي للنساء والأطفال، رئيس الفريق الطبي للحملة: «هذه الحملة جزء من سلسلة من المبادرات الطبية التي تقوم بها جمعية الشارقة الخيرية حول العالم، وقد تمكنا من إجراء 30 عملية قسطرة قلب بنجاح في بنجلاديش من أصل 80 طفلاً خضعوا للفحوص الطبية الأولية، ما أعاد الأمل للأطفال الذين كانوا يعانون أمراضاً قلبية تهدد حياتهم، هذا العمل لم يكن ليتحقق لولا الدعم الكبير من جمعية الشارقة الخيرية».
من جانبه، أكد خالد حسن آل علي، مدير إدارة المشاريع والعون الخارجي بالجمعية: نحن فخورون بما حققته حملة «القلوب الصغيرة» من إنجازات، حيث تعد هذه الحملة جزءاً من رسالتنا المستمرة في توفير العلاج للأطفال الذين يولدون بأمراض قلبية، هدفنا هو أن نصل إلى أكبر عدد ممكن من الأطفال حول العالم، وأن نقدم لهم فرصة للعيش بصحة وحياة أفضل».
من جانبهم، عبر ذوو الأطفال المستفيدون من الحملة عن شكرهم العميق لجمعية الشارقة الخيرية على الدعم الطبي الذي قدمته لأطفالهم، مؤكدين أن هذا التدخل الطبي أنقذ حياة أطفالهم، وأعطاهم أملًا في المستقبل.

الشارقة
جمعية الشارقة الخيرية
قسطرة قلبية
بنجلاديش
الأطفال
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