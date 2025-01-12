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وفاة طفلتين بحادث صدم في رأس الخيمة

وفاة طفلتين بحادث صدم في رأس الخيمة
13 يناير 2025 01:27

رأس الخيمة (الاتحاد)

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توفيت طفلتان مواطنتان (14و15 عاماً) إثر تعرض الدراجة النارية الترفيهية، التي كانتا تستقلانها لحادث صدم، من مركبة خاصة في شارع داخلي بأحد مناطق رأس الخيمة.
وأفادت شرطة رأس الخيمة أن هذا الحادث المؤسف وقع عندما صدمت سيارة يقودها أحد المواطنين (37 عاماً) دراجة ترفيهية تستقلها الطفلتان من الخلف نتيجة عدم الانتباه من السائق، وذلك أثناء سيرها على أحد الشوارع الداخلية، ما أدى لوفاة الطفلتين.
وذكرت شرطة رأس الخيمة أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً، مساء أمس السبت، يفيد بوقوع الحادث، لتتحرك على الفور للمكان الدوريات المختصة وسيارة الإسعاف الوطني، حيث تبين أن الفتاتين قد فارقتا الحياة نتيجة الإصابات البليغة التي تعرضتا لها جراء التصادم، ليتم نقلهما بسيارة الإٍسعاف الوطني للمستشفى، تمهيداً لتسليمهما لذويهما، فيما تم توقيف السائق المتسبب، وتسلمت الجهات الشرطية المعنية ملف الحادث لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه النوعية من الحوادث.

رأس الخيمة
شرطة رأس الخيمة
الدراجات النارية
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